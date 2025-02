Las polémicas declaraciones del árbitro de la serie entre Garin vs Bergs por Copa Davis

La serie entre Bélgica y Chile por la Copa Davis va a quedar en el recuerdo. No por la calidad de tenis que se jugó o por el resultado entre los dos países, sino que será recordada por el polémico choque entre el tenista belga, Zizou Bergs, y el chileno Cristian Garin.

El tercer set del partido entre Garin y Bergs era definitorio, ya que si Bélgica lo ganaba cerraba la serie, mientras que si lo ganaba el chileno se extendía a un quinto partido. Es por ello que las emociones eran extremas, hasta el momento en que tras definir un set, el tenista belga arrolló al tenista nacional, el cual no pudo seguir jugando.

Esta situación desencadenó una discusión entre el equipo chileno, comandado por Nicolas Massú, y el árbitro central del partido, el portugés Carlos Ramos, el cual entregó sus declaraciones tras la descalificación de Garin de la competencia.

Mediante una conferencia de prensa, el juez central del encuentro Carlos Ramos, señaló: “Fue un accidente, ya que no había intención de lastimar a nadie. El partido se había disputado con un espíritu excelente y las gradas estaban llenas. Es una pena que haya terminado de esta manera”.

Además, el portugués indicó que el médico independiente había dictaminado que Cristian Garin sí estaba en condiciones de seguir el juego, y es por ello que presionó al equipo chileno en reanudar el juego.

Carlos Ramos, the ITF Referee for this tie, explains his decision of not disqualifying Zizou Bergs.



“It was a very unfortunate accident”.pic.twitter.com/FgD9v1DhRP