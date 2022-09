El error que ilusionó con el retorno de Fernando González al circuito ATP

Un error en la lista de entrada del cuadro de dobles del ATP de Astana, Kazajistán, ilusionó con el retorno del ex tenista chileno Fernando González al circuito.

El primero en "ilusionarse" fue el ex tenista australiano John Millman, quien en su cuenta en Twitter mostró la imagen del triple medallista olímpico anotado en el cuadro principal.

No obstante y ante le expectación generada, desde Chile el portal Séptimo Game, también en la red social del pajarito, aclaró que "claramente se equivocaron. El que aparece inscrito en Astana es Santiago González, no el Feña.

Super excited to see Fernando Gonzalez make his return to the @atptour in doubles at the Astana Open. One of my favourite players to watch growing up. 🧐🙌 pic.twitter.com/b8cEHVAMWI