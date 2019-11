Roger Federer: Para mí Marcelo Ríos era una especie de jugador perfecto

En su fugaz paso por Chile, donde jugó una exhibición con el alemán Alexander Zverev, Roger Federer se dio el tiempo de conversar sobre sus inicios en el tenis, destacando que entre sus ídolos deportivos tenía considerado a Marcelo Ríos.

"Para mí, Marcelo (Ríos) era una especie de jugador perfecto, con un increíble timing y mucho feeling. Jugaba diferente a todos. Mis jugadores favoritos eran Pete Sampras, Stefan Edberg, Boris Becker y luego Ríos, que es de una generación posterior", señaló el helvético en entrevista con La Tercera.

En la misma línea, indicó que: "Cuando tuve la oportunidad de jugar contra él fue un gran momento en lo personal. Y, cuando se refiere a que soy el más grande en la historia del tenis, significa un montón para mí".

Además, Federer se animó a construir un tenista perfecto, eligiendo elementos del "Chino" y también de Fernando González.

"Debería tener la derecha de Fernando González, quizás, porque no, el toque de Marcelo Ríos, el servicio de John Isner o Pete Sampras y el revés de Andre Agassi o Novak (Djokovic). El espíritu luchador de alguien como Rafa (Nadal), la volea de Stefan Edberg o Rod Laver y la tranquilidad de Bjorn Borg. No me voy a poner a mí mismo", manifestó.

Por otra parte, tuvo palabras para el desempeño de Nicolás Massú como entrenador de Dominic Thiem, a quien enfrentó varias veces esta temporada.

"Nicolás está haciendo un gran trabajo. Estoy muy feliz de que haya vuelto al Tour. Amo ver a los jugadores con los que solía jugar regresando porque eso significa que disfrutaron su tiempo en el circuito. Me llevaba bien con Nico, es muy amistoso, y Dominic es uno de los muchachos más agradables en el Tour", declaró.

Finalmente, Federer se animó a referirse sobre su vida después del retiro, comentando que: "Estaré ocupado. Normalmente tú pensarías que va a ser más tranquilo. No sé cuando será o como será, ni donde, pero estoy seguro que mi vida después del tenis será mas relajada, sin tantos viajes y menos agenda".

"Quizás venga a vacacionar a Chile algún día. Son cosas que no he tenido tiempo de hacer estos 20 años en los que he pasado persiguiendo la pelota amarilla de tenis. Estoy esperando el retiro, pero todavía no", concluyó.