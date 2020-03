Ex número 5 de la WTA: La cuarentena sería más entretenida con un novio

La célebre tenista canadiense Eugenie Bouchard (328ª de la WTA) publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que generó numerosos comentarios por parte de sus seguidores y que tiene que ver con la "soledad" en que vive su cuarentena por el coronavirus.

La ex número 5 de la WTA, que jugó la final de Wimbledon en el 2014 la que perdió con Petra Kvitova, afirmó que lo pasaría mejor durante el aislamiento si es que estuviera acompañada.

"No estoy quejándome, pero siento que la cuarentena sería mucho más divertida con un novio", escribió en su red social.

Como es de esperar, su tuiteo se llenó de "gentiles" seguidores que se ofrecieron para acompañarla.

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend