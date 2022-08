Joven estrella de Man. United fue trolleado por tatuaje “parecido” a Alexis Sánchez

El argentino Alejandro Garnacho, futbolista de Manchester United, llamó la atención con un llamativo tatuaje en homenaje de la reconocida serie estadounidense Prison Break.

El dibujo es del protagonista Michael Scofield (actor Wentworth Miller), pero más allá de la perfección o no de la obra, Garnacho fue trolleado porque el protagonista del tatuaje tiene un parecido a Alexis Sánchez.

"Nunca supe que Garnacho fuera tan fanático de Alexis Sánchez" y "tuve que ir a los comentarios para darme cuenta de que era Michael Scofield y no Alexis Sanchez el que estaba allí" fueron algunos de los comentarios que recibió el trasandino.

Måtte innom kommentarene for å skjønne at det var Michael Scofield og ikke Alexis Sanchez på toppen der. https://t.co/K9TE0uvXZ1

Never knew Garnacho was such a big fan of Neville, Stam and Alexis Sanchez https://t.co/Zgfyu7jTSY