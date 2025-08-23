Alexis Sánchez se va de Udinese: destapan un quiebre total del chileno con el club

El sueño de ver nuevamente a Alexis Sánchez brillando en el Udinese, al parecer se terminó de golpe. Pese a que los medios italianos aseguraron que con la noticia de que será padre, el chileno deicidó quedarse en Udine, un gesto de parte del club selló su adiós definitivo.

Y es que hace algunos días se anunció que el Tocopillano seguiría usando la camiseta 7, confirmando su continuidad en el equipo, a pesar de la mala relación con su técnico, Kosta Runjaic. Sin embargo en las últimas horas el sitio Mondo Udinese reveló un "quiebre total" entre Alexis y el club.

❌ Udinese le cierra la puerta a Alexis Sánchez

El mencionado medio detalló la nueva situación del delantero con el Udinese: "Quiso volver a intentarlo con Alexis Sánchez y, lamentablemente, el resultado no fue el esperado. La ruptura entre el jugador y el equipo es definitiva y ahora empiezan las dudas sobre su futuro".

"La confirmación oficial se produjo durante la presentación del club esta noche en el Estadio BluEnergy. Se anunció la plantilla completa, excepto al brasileño Brenner y sobre todo, el chileno", continuó la publicación.

⚪⚫ Sorpresa total: los equipos interesados en Alexis Sánchez

Tras detallar las pruebas de que el quiebre es definitivo, el sitio especializado en el Udinese reveló uno de los clubes que está interesado en Sánchez: Colo Colo. "La sensación es que no lo liberarán, por lo que cualquier interesado en Sánchez debe llegar a un acuerdo con los bianconeri. Los equipos más interesados parecen ser el Fenerbahce y Colo Colo".

La información soprende, pero no ilusiona. El mismo Alexis Sánchez ha declarado en varias ocasiones que su objetivo es continuar en Europa, y que si volviese a Chile, su deseo es jugar en la U para cumplir el sueño de su padre.

🤔 ¿Dónde jugará Alexis Sánchez?

Por ahora la pregunta no tiene respuesta. El Niño Maravilla quiere seguir jugando en Europa, por lo que su representenante, con quien se ha mostrado últimamente, está trabajando para conseguirle un nuevo equipo.