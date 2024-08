El gerente de Colo Colo Daniel Morón mandó un mensaje con dedicatoria tras la clasificación en la Libertadores

Los festejos del plantel de Colo Colo y los parciales albos que llegaron hasta el estadio Metropolitano de Barranquilla se desataron luego del triunfo 2-1 frente a Junior, y que le permitieron al Cacique, además de conquistar su primer triunfo en esta competencia ante un equipo de dicho país, acceder a los cuartos de final, que dejó muy contenta a la plana directiva, y al gerente deportivo José Daniel Morón, que tuvo especiales palabras al respecto.

El golero campeón de América en 1991 ha sido blanco de varias críticas en reiteradas ocasiones por la dilación de los fichajes o porque estos no terminaron rindiendo. Aunque el panorama cambia ahora que el equipo está entre los ocho mejores de Sudamérica.

El mensaje con dedicatoria de Daniel Morón

Consumada la clasificación a cuartos de final Morón fue abordado por ESPN y allí agradeció el respaldo que ha recibido pese a los cuestionamientos por su labor: “Quiero vivir este presente y agradecer al directorio en general por traer los refuerzos que hemos traído y le han dado un salto de calidad al equipo".

Aunque hubo fichajes que no contaron con el apoyo necesario, y hoy están rindiendo: “Me sacaron la chucha con Zavala también, que tuvimos que mandarlo a préstamo. Hay técnicos que a veces gustan de algunos jugadores, otros no, pero no nos equivocamos con Zavala, la prueba está a la vista", en clara alusión a Gustavo Quinteros, con quien el puntero no gozó de continuidad y tuvo que emigrar a Curicó.

Morón señaló que está acostumbrado a que vean lo negativo, ya que los aciertos rara vez se reconocen, como es "el caso de Alan Saldivia, pero la gente prefiere ver cuando las cosas no andan bien, o no salen o uno se demora en lo que son contrataciones, que a veces no es fácil", remató el exgolero que institucionalizó jugar de amarillo en el Cacique, y que ahora va por los cuartos de final de la Libertadores.