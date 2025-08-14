Periodista argentino enciende la polémica: "U de Chile es más popular que Colo Colo"

Un periodista argentino encendió la polémica en el fútbol chileno, ya que aseguró que U de Chile es "más popular" que Colo Colo, luego de ver el duelo entre los Azules e Independiente en el estadio Nacional por la Copa Sudamericana 2025.

❓ ¿Quién aseguró que U de Chile es más popular que Colo Colo?

Se trata de Pablo Carrozza, reconocido periodista trasandino y que actualmente se dedica a ser streamer, quien utilizó su cuenta de X para expresar las controvertidas palabras.

😱 ¿Qué dijo exactamente Pablo Carrozza sobre la popularidad de U de Chile?

El polémico comunicador trasandino Pablo Carrozza quedó impresionado tras presenciar la espectacular noche que vivió Universidad de Chile contra Independiente en el Estadio Nacional. Sin pelos en la lengua, lanzó una bomba en redes sociales que tiene a los hinchas de todo Chile comentando.

"Cualquier futbolero del mundo con un poquito de tribuna sabe que la U de Chile es mucho más popular que Colo Colo", escribió en su cuenta de X, dejando claro que no habla de grandeza deportiva, sino de popularidad pura.

📱 ¿Cómo reaccionaron las redes sociales a estas declaraciones?

La publicación del controversial Pablo Carrozza no tardó en explotar en redes sociales. Su tuit, que mantuvo cerrado para comentarios, alcanzó cerca de 500 likes y 15 mil visualizaciones en pocas horas.

Este no es el primer encontrón del argentino con el fútbol chileno. Anteriormente había ningunado a Colo Colo llamándolo "equipo diminuto" y "centro de jubilados", generando múltiples polémicas con sus declaraciones provocadoras.

