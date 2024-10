Hincha de Colo Colo deja de lado sus sentimientos y rifa su asiento de por vida en el Monumental

Cada fin de semana en los que juega Colo Colo en el Estadio Monumental existe una alta demanda por conseguir entradas para ver al Cacique en el recinto de la comuna de Macul.

Si bien el estadio en su mayoría de las veces presenta aforo completo, no son pocos los hinchas que no pueden adquirir los boletos, ya sea porque se agotan rápidamente o porque simplemente no alcanzan a entrar a tiempo y quedan relegados en las interminables filas virtuales de las ticketeras dónde se compran los boletos.

Los que no tienen esos inconvenientes para ver al Cacique son los dueños de asientos en el Estadio Monumental, quienes solamente ingresan al sistema y, con hora y día preferente, solamente canjean la cantidad que les corresponde para ir a ver al conjunto albo en La Ruca.

Un dueño de estos asientos, eso sí, tomó la drástica decisión de desprenderse de él y, dejando de lado todo sentimentalismo, realizará una rifa que le permitirá a un afortunado o afortunada quedarse con el bien raíz que, además de poder ver fútbol, entrega otros beneficios.

“El motivo principal del por qué estoy haciendo este sorteo es un problema económico. No es fácil desprenderme de mi asiento. Me costó harto poder adquirirlo, poder comprarlo, por lo que fue muy difícil tomar la decisión de hacer este sorteo”, indicó a Al Aire Libre.

“Una vez tomada la decisión recibí ofertas por él, pero pensé que quizá realizando esta iniciativa le podía sacar un poco más de dinero. Además, le doy la opción a otro colocolino, que comprando un ticket por 10 mil pesos, tenga la opción de tener un asiento perpetuo en el Estadio Monumental”, puntualizó.

¿Cómo poder comprar los números para ganarse un asiento del Estadio Monumental?

Las bases legales del sorteo se encuentran publicadas en el sitio web www.sorteomiasiento.cl y en ella se pueden comprar los números a través de cualquier tarjeta de crédito o débito y cuentas de Mercadopago.

Cabe señalar que los asientos del Estadio Monumental pertenecen y corresponden a acciones de la Inmobiliaria Estadio Colo Colo S.A. y cada asiento da derecho a entrada preferencial para todos los partidos de Colo Colo en el Estadio Monumental, y también a todos los eventos externos que se realicen en el recinto (partidos de Chile, recitales, etc.)

Cada ticket tiene el valor de $10.000 y no tiene límites de compra. El sorteo se realizará el día 24 de diciembre de 2024. En caso de no llegar al mínimo de tickets (550), se sorteará entre quienes hayan comprado los números el total del monto recaudado.