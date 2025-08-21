Colo Colo envió apoyo a hinchas de la U de Chile tras incidentes en Avellaneda

En la previa del partido entre Colo Colo y Palestino, el técnico interino, Hugo González, se tomó unos minutos en la conferencia de prensa para enviar un mensaje de apoyo a los hinchas azules que resultaron heridos en los brutales incidentes en Avellaneda.

"Como institución queremos darle nuestro apoyo total a la gente de Universidad de Chile, que lamentablemente ayer en el partido con Independiente tuvieron algunos incidentes donde algunos hinchas resultaron heridos, y esperamos que se recuperen pronto", señaló González.

Después de sus palabras para las víctimas de la violencia en Argentina, el DT se concentró en el primer encuentro que deberá dirigir tras la salida de Jorge Almirón y en el objetivo para revertir los malos resultados de esta temporada.

⚽️ El desafío de Hugo González en la banca de Colo Colo

El exjugador de Colo Colo asumió por tercera vez un interinato en el equipo albo y aseguró que "son desafíos de la institución y uno tiene que estar ahí. Uno es funcionario de esta institución, la más grande de Chile, y si te piden ayuda o colaboración, siempre tiene que estar dispuesto para sacar esto adelante".

El primer objetivo de la dupla técnica que conforma junto a Luis Pérez, será sumar tres puntos ante Palestino mañana en La Cisterna. Además, después del complicado duelo con los árabes, Colo Colo deberá enfrentar a la Universidad de Chile en una versión del Superclásico del fútbol chileno.

"Son partidos muy difíciles, complejos. Son dos equipos que están en buen nivel. Palestino es un equipo que juega bastante bien, pero después vamos a pensar en la U. Lo primero es Palestino y esperemos estar a la altura de las circunstancias", señaló González.

😯 El respaldo del cuerpo técnico interino a Esteban Pavez

Otro de los temas que abordó Hugo González, fue acerca de la cuestionada titularidad de Esteban Pavez y afirmó que "Esteban es un muchacho que tiene impregnado el Cacique en el pecho, no podemos desconocer aquello. Como técnico para mí es un referente, y si no rindió para atrás, aquí empieza otro tema".

En el primer entrenamiento bajo su mando, Pavez fue alineado dentro de los titulares y sobre esa situación, el entrenador de la Sub 16 fue enfático: "Si se le da la oportunidad y rinde, va a seguir jugando, y si no, deberá seguir preparándose para seguir creciendo futbolísticamente. Él entrega mucho dentro de la cancha, y desconocer eso no sería justo con Esteban".