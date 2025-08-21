Alivio en Colo Colo: gran noticia para el duelo ante Palestino

Los hinchas de Colo Colo recibieron una buena noticia de cara al duelo que disputará su equipo este viernes ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

✅ La buena noticia para Colo Colo para el duelo con Palestino

La buena noticia es Javier Correa, quien está disponible para el compromiso de Colo Colo ante Palestino, y seguramente será titular, pese a que la semana pasada salió lesionado del clásico ante U Católica.

Correa salió muy complicado, con un evidente problema muscular, lo que hacía pensar que no iba a jugar ante los Árabes.

🗣️ ¿Qué dijo Javier Correa en la previa del duelo de Colo Colo ante Palestino?

Sobre el duelo ante Palestino, el delantero de Colo Colo Javier Correa expresó: "Es un rival difícil, duro. El técnico trabaja bien, lo conozco, así que nada, tenemos que estar preparados para lo que venga".

"Todos los puntos que jugamos con esta camiseta son importantes y nos dolió cada punto que perdimos, pero nada, lo que pasó ya está, no podemos hacer nada y hay que enfocarse en lo que viene y tratar de hacerlo de la mejor manera, representar a la gente, al escudo de la institución, así que ese es nuestro objetivo", añadió.

Finalmente, aseguró que buscarán salir de la crisis: "Todos sabemos el momento que estamos pasando y nada, con la mayor predisposición y la mayor actitud para sacar esto adelante. Sabemos que quedan puntos por delante. Clasificarnos a la Copa es el objetivo, así que vamos a pelear por eso".

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo ante Palestino?

Colo Colo visita a Palestino este viernes a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

📅 Fecha: Viernes 22 de agosto

⏱️ Hora: 15:00 horas.

🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

