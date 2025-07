Lucas Cepeda se arrepintió y pidió disculpas por un GRAVE HECHO

El delantero de Colo Colo, Lucas Cepeda, se mostró arrepentido por los gestos obscenos que realizó contra U de Chile tras el último Superclásico, y ofreció disculpas públicas. El jugador enfrenta una posible sanción del Tribunal de Disciplina.

Tras el triunfo albo ante La Serena, Cepeda enfrentó a los medios y asumió su error. El futbolista, que había evitado controversias previas, reconoció que actuó mal y quiso dar la cara antes de recibir cualquier castigo.

🤔 ¿Qué dijo Lucas Cepeda tras su gesto contra U de Chile?

Lucas Cepeda ofreció disculpas sinceras a U de Chile y su hinchada por su comportamiento. "Me equivoqué. Si alguien se sintió pasado a llevar, pido disculpas", expresó. El delantero reconoció que no es un jugador problemático y que su intención fue dar la cara antes que esconderse: "No soy arrogante, por eso prefiero pedir disculpas."

Insistió en que nunca había estado envuelto en este tipo de situaciones y que su actitud no representa su forma de ser. "Estoy arrepentido. Ni bien hice los gestos me pregunté qué había hecho".

⚖️ ¿Podría ser sancionado Lucas Cepeda por el Tribunal de Disciplina?

Sí. El propio Cepeda reconoció que espera una sanción por parte del Tribunal de Disciplina. "Tengo que afrontar lo que venga. Ojalá no sea un castigo tan largo", declaró. El delantero asumió su responsabilidad y espera que el castigo sea proporcional al hecho, aunque reiteró que lo que hizo no fue un buen ejemplo.

Parte de los gestos de Cepeda en el Nacional. Photosport

🧭 ¿Qué dijo Cepeda sobre su futuro en Colo Colo?

El joven atacante fue consultado por su continuidad en el club y respondió con tranquilidad: "Si me toca seguir, lo voy a hacer de la mejor manera". Cepeda quiere pasar la página y enfocarse en lo deportivo.