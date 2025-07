Así reaccionó Lucas Cepeda tras ser preguntado por el informe de Piero Maza

Lucas Cepeda fue consultado por el informe del árbitro Piero Maza, quien denunció gestos obscenos del jugador de Colo Colo a la barra de U de Chile tras la derrota en el Superclásico.

🎙️ ¿Qué dijo Lucas Cepeda sobre la acusación?

Al ser consultado por Radio Cooperativa sobre los supuestos gestos obscenos que se le atribuyen, Cepeda fue breve y evasivo: "No me gusta hablar". Con estas pocas palabras, el jugador optó por no profundizar en el tema y evitar mayores comentarios ante la prensa.

⚖️ ¿Qué implica esta actitud para el caso?

La falta de un descargo más detallado por parte de Cepeda deja el camino abierto para que la Comisión de Disciplina de la ANFP analice el informe presentado por Piero Maza. Su postura habitual y respeto al respeto a los árbitros será clave para su defensa.

