Joaquín Montecinos rompe el silencio tras frustrado fichaje en Colo Colo

Joaquín Montecinos fue el centro de la polémica durante la última semana. El atacante de O'Higgins estuvo a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de Colo Colo, pero la negociación se cayó en la recta final. El hecho provocó la molestia de la hinchada celeste, que cuestionó su actitud y compromiso con el equipo.

Ahora, el jugador decidió aclarar su versión y enviar un mensaje a la afición rancagüina.

⚽ ¿Por qué no se concretó el paso a Colo Colo?

Montecinos reconoció que pidió no jugar el último partido para estar disponible en caso de concretarse el traspaso. Sin embargo, Blanco y Negro decidió no avanzar con su fichaje, por lo que el delantero continuará en O'Higgins.

🗣 ¿Qué dijo sobre las críticas y amenazas?

En un video publicado tras reabrir sus redes sociales, Montecinos expresó: "Sé que hay mucha rabia contra mí por lo sucedido. Busqué jugármela por una oportunidad, pero jamás por desmerecer a O'Higgins. No estoy de acuerdo con el odio ni con las amenazas".

📋 ¿Cómo explica su decisión?

El delantero afirmó que su intención fue crecer profesionalmente: "Siento que este era el siguiente paso. Se malinterpretó todo y se dijeron cosas sin hablar conmigo. Estoy acostumbrado a las críticas, pero mi familia no, y por eso cerré mis redes".

El jugador dio sus explicaciones. Photosport

💪 ¿Cuál es su objetivo ahora en O'Higgins?

Montecinos aseguró que revertirá la situación con trabajo y rendimiento en cancha: "Quiero demostrar que tengo compromiso y orgullo por esta camiseta. Voy a hablar en la cancha".

