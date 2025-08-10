Vegas furioso con el arbitraje tras polémico penal: "Es una vergüenza lo que hacen"

Colo Colo dominaba a Everton en Sausalito y los tres puntos parecían cosa hecha hasta que llegó el minuto fatídico. Un penal polémico en el último suspiro del encuentro le dio el empate 1-1 a los ruleteros y desató la furia de Sebastián Vegas.

El zaguero del Cacique no se guardó nada en zona mixta y disparó contra el arbitraje chileno, recordando situaciones similares vividas en otros encuentros importantes. "Es una vergüenza. Me parece que tienen todas las herramientas para poder ayudarse. Lo mismo que en el partido contra la U", declaró visiblemente molesto.

⚽ ¿Por qué Vegas está tan enojado con los árbitros?

La bronca del defensor no es sólo por la jugada puntual, sino por un tema que viene arrastrando desde hace tiempo. Según Vegas, los colegiados muestran una actitud prepotente que complica el diálogo con los jugadores.

"Todos tenemos las mismas dudas. Me parece que se echan los partidos encima, son soberbios, no nos permiten tener diálogos cuando nos acercamos con todo el respeto del mundo", añadió el experimentado defensa.

🤔 ¿Fue realmente penal la jugada que empató el partido?

Vegas tiene su propia versión de los hechos y no está nada convencido de que haya sido falta. "Me quedo con la sensación de que voy al suelo y el tipo se resbala y ni siquiera toca la pelota", explicó sobre la acción que terminó en gol de Sebastián Sosa.

Lo que más lo molesta es la rapidez con la que se confirmó la decisión desde el VAR. Cuando pidió que revisaran la jugada, la respuesta fue inmediata: "Dicen que ya está confirmado y pasaron dos segundos. En dos segundos no son capaces de revisar eso".

