¿Por qué Manley Clerveaux no juega en Colo Colo? Las razones que lo tienen fuera del equipo de Almirón

Manley Clerveaux llamó la atención de los hinchas de Colo Colo tras su debut frente a Unión San Felipe por la Copa Chile. El joven delantero haitiano mostró condiciones interesantes y dejó una buena impresión en su estreno. Sin embargo, desde ese partido no volvió a sumar minutos y su nombre desapareció de las citaciones del primer equipo.

Lejos de tratarse de una lesión o problema disciplinario, su ausencia tiene fundamentos concretos que hoy lo tienen sin opciones reales en el plantel profesional.

¿Por qué Manley Clerveaux no es citado en Colo Colo?

Según información publicada por Dale Albo, la principal razón por la que Jorge Almirón no lo considera es futbolística. El técnico argentino no está conforme con la comprensión táctica del jugador y considera que no ejecuta bien los movimientos que exige su sistema. Por eso, pese a que entrenó con los titulares en la previa ante Racing, terminó quedando fuera.

Pero hay otro obstáculo clave: Clerveaux ocupa cupo de extranjero. En un plantel que ya está al límite con los foráneos permitidos, el joven delantero solo podría ser citado si alguno de sus compañeros extranjeros es marginado. Y aunque en el futuro logre nacionalizarse, eso no cambiaría su situación para efectos de los minutos Sub 21, ya que esa norma solo se aplica a futbolistas nacidos en Chile.

Un buen debut que quedó en pausa

La actuación de Neyman en Copa Chile ilusionó a muchos, pero la realidad es que hoy no tiene espacio en el primer equipo. Su edad, su nacionalidad y la poca confianza del cuerpo técnico lo tienen relegado, y todo indica que, salvo un cambio radical, seguirá fuera de las citaciones por tiempo indefinido.

Por ahora, el delantero deberá seguir entrenando y esperando una oportunidad que, al menos en el corto plazo, parece muy lejana.