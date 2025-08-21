La regla secreta de la MLS que bloqueó a Alan Saldivia y le dio un nuevo golpe a Colo Colo

Colo Colo ya había aceptado la salida de Alan Saldivia y todo parecía listo para que se convirtiera en nuevo refuerzo del Houston Dynamo. Incluso, se había llegado a una contraoferta que dejaba encaminada la operación. Sin embargo, un detalle inesperado frenó todo.

El Vancouver Whitecaps registró al defensor en su lista de posibles fichajes de la MLS sin que el equipo de Texas lo supiera. Esto obligaba a Houston a negociar en un plazo muy limitado, antes del cierre del libro de pases este jueves 21 de agosto.

⚠️ ¿Por qué se cayó el fichaje de Alan Saldivia a la MLS?

Houston no pudo convencer al Vancouver, que mantuvo su derecho prioritario (discovery rights) sobre Saldivia, aunque no presentó oferta formal. Así, la opción de partir al fútbol estadounidense quedó descartada.

Mientras tanto, Hugo González y Luis Pérez decidieron no citarlo por las gestiones con la MLS, aunque la situación podría cambiar si surge otra propuesta. Brasil y Europa siguen como destinos posibles, aunque más complicados.

📋 Cómo funciona la regla "Discovery Rights" que bloqueó a Saldivia

La MLS aplica la norma "Discovery Rights": cada club puede registrar hasta siete jugadores que no estén en la liga pero que les interesen. Este registro asegura prioridad para fichar al jugador. Si otro equipo quiere al futbolista, debe pagar una compensación al club que lo tiene en la lista.

La lista no es pública, pero es vinculante en todo el mercado de la MLS. Esta regla explica por qué, aunque Colo Colo y Houston estuvieran de acuerdo, el fichaje no se concretó.