"Es una falta de respeto": PF que iba a acompañar a Héctor Tapia dispara contra Colo Colo

La sorpresa fue mayúscula en el Estadio Monumental. Tras la salida de Jorge Almirón de Colo Colo, todo apuntaba a que Héctor "Tito" Tapia tomaría el interinato del primer equipo albo. Sin embargo, los dirigentes de Blanco y Negro decidieron tomar otro camino, generando malestar en el cuerpo técnico que ya tenía todo listo para asumir.

Juan Ramírez, el preparador físico que iba a acompañar a Tapia en esta misión, rompió el silencio y apuntó directo contra la concesionaria que rige los destinos del Cacique, que finalmente optó por Hugo González y Luis Pérez para comandar al plantel.

En conversación con Radio ADN, Juan Ramírez reveló los motivos que terminaron por frustrar la llegada de Tapia a la banca de Colo Colo. "Sí, estaba incluido para asumir el primer equipo por los tres partidos. A mí me lo avisaron después de la reunión que sostuvo Aníbal con 'Tito'. Yo estaba listo para ir a trabajar", señaló.

"Mucho se ha especulado que esto no se da por mi relación con Arturo Vidal. Yo tengo una relación con Arturo, pero también con Cepeda, con el 'Tucu' Contreras y otros jugadores, pero nunca ha dejado de ser una relación profesional", agregó.

"Si esto no se da por mi relación con Arturo, me parece que es una falta de cariño hacia el club de quien haya tomado la decisión. Ante todo, yo soy un profesional. Si no tomas una decisión porque tal vez le estás dando mucho poder a Arturo... no sé, eso es otra cosa", insitió el PF.

Sin embargo, Ramírez no se quedó allí y siguió cargando contra Blanco y Negro. "Me parece que es una falta de respeto a mi carrera. El 'Cholo' Simeone dirige a su hijo. Es un desconocimiento de mi labor profesional. Por ahí pasa mi molestia", indicó.

"A Blanco y Negro se le olvida que el primer jefe del área física del fútbol joven de Colo Colo fui yo, en 2005, con Mirko Jozic y con Leonardo Véliz. No estás llevando al preparador físico de Arturo Vidal, estás llevando a Juan Ramírez, no a cualquier persona", sentenció.

Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 23 de agosto en horario por confirmar cuando visite a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Fecha: Sábado 23 de agosto

Hora: Por confirmar

Estadio: Municipal de La Cisterna

