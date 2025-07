“Se va a…”: DT argentino suelta una bomba sobre Lucas Cepeda

Lucas Cepeda vuelve a ser tema en el mercado de pases, pero esta vez por una frase inesperada desde el otro lado de la cordillera. Un DT argentino lo mencionó sin filtro en conferencia de prensa y desató una ola de especulaciones.

🧨 El inesperado comentario que agitó el futuro de Lucas Cepeda

En pleno mercado de pases, cualquier frase puede hacer ruido. Y más aún si proviene desde Argentina, donde los clubes están al acecho de talento joven. Esta vez, fue el propio entrenador de Independiente de Avellaneda, Julio Vaccari, quien lanzó una frase inesperada sobre Lucas Cepeda, delantero de Colo Colo, en plena conferencia postpartido.

La escena ocurrió tras la caída de su equipo ante Talleres. Mientras reflexionaba sobre el presente del torneo, el DT sorprendió con una declaración que incluyó nombres concretos. Sin que nadie lo mencionara, soltó una confesión directa:

“Me gusta el Wing de Colo Colo (Lucas Cepeda), es este, el Wing es este... Va a River", aseguró.

¿Se le escapó? Lo cierto es que sus dichos causaron revuelo en medios argentinos y pusieron nuevamente el nombre del atacante chileno en el radar del Millonario.

🎙️ ¿Qué dijo exactamente Julio Vaccari sobre Lucas Cepeda?

La frase completa de Vaccari en la conferencia fue la siguiente:

“A mí sabes el jugador que me encanta y que me gustaría traer es Portillo… va a River. Por eso es candidato River. Me gusta el wing de Colo Colo (Cepeda), es este, el wing es este… Va a River”.

Con esto, dio por hecho que River Plate incorporará al joven atacante de 22 años, quien también ha sido vinculado con el fútbol europeo. Aunque el DT no confirmó negociaciones, la contundencia de su frase dejó abierta la interpretación: ¿lo dijo porque tiene información o porque es lo que se comenta en el medio?

"YO NO CREO QUE INDEPENDIENTE SEA CANDIDATO"



👀 Julio Vaccari se sinceró en conferencia de prensa luego de la derrota vs. Talleres



📌 ¿Su candidato? ¡RIVER!



🇪🇺 ¿Y qué quiere realmente Lucas Cepeda?

A pesar del revuelo que generaron las palabras de Vaccari, desde el entorno del jugador hay una postura clara: la prioridad es Europa. Según reportes recientes, Cepeda esperará el cierre de las pretemporadas para evaluar ofertas desde el viejo continente. River aparece como plan B.

🗣️ Lucas Cepeda aclara su presente en Colo Colo: "Estoy tranquilo, si me toca seguir, voy a darlo todo"

Antes del revuelo generado por los rumores de traspaso y las palabras del DT de Independiente, Lucas Cepeda salió a dar la cara y se refirió a su presente en el club albo. En zona mixta, tras la victoria de Colo Colo sobre La Serena, el delantero se mostró sereno y comprometido con el equipo.

“Si sale a declarar el presidente (Aníbal Mosa) que no ha llegado ninguna oferta, debe tener razón, porque si llega una oferta, él va a salir a declarar, como siempre lo ha dicho. Yo hablo con mi representante y él se comunica con la gente de Colo Colo, pero si salen a declarar que no hay ninguna oferta, puede ser así, puede ser cierto”, indicó.

Pese a la incertidumbre sobre su futuro, el atacante dejó en claro que está enfocado en el presente del equipo:

“Estoy tranquilo, si me toca seguir jugando en Colo Colo, lo voy a hacer de la mejor manera, como el primer día que llegué acá, porque me abrieron las puertas para representar a esta institución y tengo que aprovechar los momentos para darles las alegrías a la gente y a mis compañeros”.

📊 Los números de Lucas Cepeda en Colo Colo

🧬 Edad: 22 años

22 años 🏟️ Partidos jugados (2024–2025): 59

59 ⚽ Goles: 13

13 🎯 Asistencias: 8

8 🔥 En 2025 (Liga de Primera): 14 PJ, 3 goles, 4 asistencias

14 PJ, 3 goles, 4 asistencias 📈 Valor de mercado: €3.5 millones (Transfermarkt)

€3.5 millones (Transfermarkt) 📝 Contrato vigente: Hasta diciembre de 2026

❓ ¿Qué dijo el DT de Independiente sobre Cepeda?

Julio Vaccari sorprendió en conferencia afirmando: “Me gusta el wing de Colo Colo… va a River”, en alusión a Lucas Cepeda.

❓ ¿Cepeda está cerca de fichar por River Plate?

No hay acuerdo oficial. Desde el entorno del jugador aseguran que su prioridad es Europa. River sería alternativa si no llega una oferta del exterior.

❓ ¿Cuántos goles lleva Lucas Cepeda con Colo Colo?

Suma 13 goles y 8 asistencias en 59 partidos con el Cacique. En 2025, igualó su mejor registro con menos encuentros jugados.

