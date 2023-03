Gary Medel: El próximo año quizás no estoy en la selección, esto es presente

El histórico jugador de la selección chilena Gary Medel se refirió al manoseado recambio que se busca en la Roja y aseguró que las nóminas deben basarse en el presente de los jugadores, explicando que él mismo quizás no esté en un año más en el equipo de todos.

"Para mí no es un factor importante la edad. Quizás hoy estoy bien y el próximo año no estoy en la selección, esto es presente. Todos los que tienen experiencia vienen a aportar a los más chicos no vienen de vacaciones", dijo.

"Y los más chicos también quieren aportar. Al final es una mezcla positiva. Las clasificatorias son en septiembre y el que esté en mejor forma, tiene que jugar", añadió Medel en conferencia de prensa.

El defensor expresó que "el grupo está bien, está la gente con experiencia, está la gente joven. Creo que el grupo ha madurado mucho en estos últimos partidos, queremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo, tener el balón, jugar bien porque es importante para lo que viene".

"Sabemos que es importante ganar, no lo hemos hecho, pero si seguimos en esa línea, los resultados van a venir. Es un amistoso y se puede seguir trabajando de esa manera, pero en septiembre cuando empiecen las Clasificatorias es distinto. Ahí necesitamos ganar y sumar puntos que es lo más importante", añadió.

Medel dijo que le hubiese gustado comenzar ahora mismo las Clasificatorias: "Ese ambiente es muy lindo, se vive con mucha emoción. Después se juega en septiembre y pasará un año, y se hará un poco largo estando en el club", comentó.

Además, dijo que le "hubiese gustado dos partidos amistosos para darle más minutos a todos los jugadores que están convocados, probar otro esquema y probar compañeros. Es un partido amistoso y hay que tratar de ganar, que es lo importante".

Sobre las palabras de Pablo Milad, presidente de la ANFP, quien hace unas semanas expresó la necesidad de sumar un triunfo ante Paraguay, Medel fue claro y aseguró que es importante confiar en el proceso de Eduardo Berizzo.

"El funcionamiento está, pero faltan los goles y ganar, que es lo importante. Lo que trabajamos, la presión, la posesión, los momentos al defender. Lo que dice Milad no sé... lo decide el profe, hay que tener en cuenta que es un amistoso, y el profe decide si quiere probar, porque la prensa está pidiendo jugadores y después dicen que sigan lo mismo. Si me toca estar en el banco, no es problema. Lo importante es en septiembre", comentó.

"Hemos jugado bien en los últimos partidos, pero esto se basa en los resultados. Eso sí, hay que tener claro que son amistosos. Esperamos que Berizzo siga, porque trabaja bien", añadió.