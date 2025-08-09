La fórmula de Iván Zamorano para mejorar el rendimiento de La Roja

Iván Zamorano estuvo de paso por Santiago y aprovechó para presenciar el empate entre Colo Colo y Huachipato en el Estadio Monumental. En conversación con La Tercera, el exdelantero entregó su mirada sobre el presente del fútbol chileno y el recambio en la Selección.

Zamorano recalcó que el crecimiento del fútbol nacional es fundamental para el éxito de La Roja. Además, respaldó la llegada de Nicolás Córdova como técnico interino y valoró el esfuerzo de Colo Colo pese a las dificultades.

⚽ ¿Qué opina Zamorano sobre la situación actual del fútbol chileno?

"Hay cosas que mejorar, como la calidad de los estadios, la seguridad de los recintos y te diría que hasta el espectáculo mismo", aseguró Zamorano.

Recordó que en el Mundial de Francia 1998 "el 90 por ciento de los jugadores que había en la Roja provenía de clubes locales" y destacó que "si se mejora el fútbol chileno, el campeonato local, es indudable que la Selección también andaría mucho mejor".

🎯 ¿Qué piensa sobre la designación de Nicolás Córdova como técnico interino?

Para el ídolo nacional, fue una buena decisión de la ANFP haber designado a Nicolás Córdova como DT de La Roja: "Creo que el Nico es el entrenador del futuro del fútbol chileno... Tiene súper claras todas las ideas", afirmó Zamorano.

Añadió que "lo vengo diciendo hace rato. Se ha perfeccionado, se ha profesionalizado en el extranjero, ha sumado mucha experiencia en distintas funciones y creo que un chico que tiene súper claras todas las ideas".

👶 ¿Cómo ve Zamorano el desarrollo de los jóvenes talentos en Chile?

Iván Zamorano también se refirió al desarollo de los jóvenes futbolistas en nuestro país, para él: "el fútbol chileno siempre ha producido buenos jugadores... Lo que necesitan es jugar. La experiencia se gana así", explicó Zamorano, subrayando la importancia de dar minutos en cancha para que los jóvenes puedan crecer y aportar a la Selección.