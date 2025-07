"Los tiempos a veces no dan": Gareca nos sorprende con otra insólita excusa de su paso por Chile

Ricardo Gareca otra vez dejó una declaración para el bronce: el DT volvió a analizar su paso por la Selección Chilena y ofreció una excusa para no haber realizado parte de sus funciones en el cargo.

🗣️ La nueva excusa de Gareca tras su paso por Chile

En diálogo con el periodista argentino Juan Pablo Varsky, en su programa Clank!, Gareca lamentó no haber viajado más a visitar jugadores, aunque dio una insólita respuesta para ello.

"No tuve tanta presencia en el extranjero como si lo tuve en Perú. Pero a veces los tiempos no dan. Pero ellos me brindaron todo. En cuanto a los dirigentes, el presupuesto. A veces te pueden negar la posibilidad de viajar porque no hay presupuesto. Pero ellos no. Ellos en ese aspecto me apoyaron y estuvieron", señaló.

Es insólito que haya asegurado que no tuvo tiempo para viajar a conversar con más jugadores, ya que la mayoría del tiempo que tenía disponible no lo ocupó trabajando en Chile, sino que lo ocupó justamente viajando, pero a ver a su familia a Argentina.

📋 Gareca y el análisis de su trabajo en Chile

Consultado sobre las razones de su fracaso, Ricardo Gareca sostuvo: "No le habré encontrado de vuelta. Arrancamos bien. Al principio dos o tres partidos que hicimos y la verdad que me entusiasmé y se entusiasmó también la gente. Se pensaba que íbamos a hacer una mejor Copa América y bueno, no hicimos una buena Copa América y ahí empezó un poco todo".

"Después no pudimos encaminar más al equipo en plena eliminatoria, no pudimos encaminar más, así que sin lugar a dudas que no. La cosa no fue como esperaba y bueno, no le habré encontrado la vuelta".

"También tuvimos muchas lesiones, eso nos perjudicó. Alexis Sánchez, recién en la última fecha con Argentina y Bolivia pude contar con él. Es un muchacho también importante. Que está bien. Él tuvo muchas lesiones en la última etapa. Pero enumerarte yo en este momento sonaría como algo como una excusa. Que en este momento no me sirve ni a mí, ni sirve nada. Simplemente no pude encaminar a la Selección", cerró.

⚖️ El balance de Ricardo Gareca como DT de la Selección chilena

El técnico argentino dirigió 17 partidos en total al mando de La Roja, con un registro que refleja los altibajos —y principalmente los tropiezos— de su proceso:

Partidos dirigidos: 17

17 Victorias: 4

4 Empates: 4

4 Derrotas: 9

9 Goles a favor: 20

20 Goles en contra: 22

22 Rendimiento general: 31,37%

📊 El rendimiento de Gareca en partidos oficiales

Considerando solo los encuentros oficiales —Copa América 2024 y Clasificatorias al Mundial 2026—, los números de Gareca son aún más preocupantes:

Partidos oficiales: 13

13 Victorias: 1 (ante Venezuela)

1 (ante Venezuela) Empates: 4 (vs Perú x2, Canadá, Ecuador)

4 (vs Perú x2, Canadá, Ecuador) Derrotas: 8 (vs Argentina x3, Bolivia x2, Brasil, Colombia, Paraguay)

8 (vs Argentina x3, Bolivia x2, Brasil, Colombia, Paraguay) Rendimiento en partidos por los puntos: 17,9%



Una cifra muy por debajo del mínimo exigido para pelear una clasificación en Sudamérica.