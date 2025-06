¡No se guardó nada! 😱 Gareca reveló detalles desconocidos de su relación con Vidal

Ricardo Gareca se refiri贸 a varios temas relacionados con su paso por nuestro pa铆s y de c贸mo fue su paso por la Selecci贸n Chilena tras quedar eliminados del Mundial de Norteam茅rica 2026. Pero tambi茅n se refiri贸 a Arturo Vidal, jugador con el que tuvo un cruce en el inicio de su proceso.

Ricardo Gareca adem谩s habl贸 de las dificultades que tuvo al no conseguir los resultados, adem谩s de no poder sobrellevar el recambio generacional de Chile. Incluso se帽al贸 que hubo un llamado a Claudio Bravo post Copa Am茅rica, pero que el arquero "decidi贸 retirarse despu茅s del torneo".

驴Qu茅 dijo Ricardo Gareca sobre Arturo Vidal en La Roja?

"No, bien. No tengo nada que decir. Hubo una desinteligencia al principio, son de esos muchachos que siempre quieren estar en la selecci贸n, no es que no lo tuviera en cuenta, vimos otras opciones al principio". Dijo Gareca a Radio Continental.

Vidal con La Roja. Foto: Imago

驴C贸mo fue la primera charla de Ricardo Gareca y Arturo Vidal?

"Cuando le toc贸 ser convocado, nos sentamos, hablamos y nos pusimos de acuerdo enseguida. Lo que v铆 en la concentraci贸n, en el campo de juego, es de esos tipos que entregan todo y se desviven por la selecci贸n, no tuve ning煤n problema", acot贸 el Tigre

馃煥 驴Arturo Vidal fue ofrecido a Barcelona SC?

No est谩 confirmado si fue ofrecido o solo son贸 como opci贸n. Lo cierto es que el club ecuatoriano descart贸 r谩pidamente su fichaje.

El d铆a que el King volvi贸 a la Roja. Photosport.

馃毇 驴Por qu茅 Barcelona SC no quiso fichar a Vidal?

Seg煤n Ecuavisa, su edad (38 a帽os) fue el motivo principal para no considerarlo dentro del perfil buscado.

馃搮 驴Cu谩ndo vuelve Arturo Vidal a jugar por Colo Colo?

El 18 de julio, cuando cumpla su sanci贸n por la expulsi贸n sufrida ante Audax Italiano.