Polo Quinteros aconsejó a Gary Medel para que la rompa en su regreso a la UC

Jorge Polo Quinteros (50) aconsejó al chileno Gary Medel para que la rompa en su regreso a la Universidad Católica, tras acordar su vuelta proveniente desde Boca Juniors.

El delantero argentino e ídolo cruzado habló en exclusiva con Al Aire Libre y no olvida el club en el cual dio la vuelta en el Torneo de Clausura 2005, siendo una de las grandes figuras del fútbol chileno.

Quinteros dio la clave a Medel para romperla en la UC

"Gary Medel es un jugador de élite, yo creo que el que le vaya bien o mal va a depender de él. ¿Por qué te lo digo? Porque es un jugador con mucha experiencia que si está concentrado, con ganas de que las cosas le vayan bien, con volver con mucho sacrificio y ese es el problema", expuso el exfutbolista de 50 años que pasa sus días libres pescando en Argentina.

Sobre la misma línea, Quinteros además cree que las ganas del Pitbull son fundamentales para que el regreso a la precordillera venga acompañado de alegrías.

"Me tocó volver a Argentinos Juniors y a veces uno cree que vuelve para el aplauso no más y no es así. Es donde más compromiso tienes que tener y hay que volver al club que te vio nacer, del club que eres ídolo porque es una responsabilidad grandísima. Yo te diría que tiene más responsabilidad en Católica que en Boca y va a depender de él. Si él está con ganas, le va a ir súper bien. Grandísimo jugador", remató el trasandino.