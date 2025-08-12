Problemas para U. Católica en actividad de inauguración del Claro Arena

U. Católica tiene todo listo para inaugurar el estadio Claro Arena: el primer partido será el sábado 23 de agosto ante Unión Española, pero antes había dos actividades para probar la presencia de público en el recinto.

No obstante, una de ellas fue suspendida, sumando un problema al historiado estreno del recinto, que estaba pactado en principio hace algunas semanas atrás.

😱 El problema para U. Católica en la inauguración del Claro Arena

Resulta que para este viernes 15 de agosto U. Católica anunció un entrenamiento en la cancha principal del estadio con presencia de abonados del club, justo en la previa del clásico ante Colo Colo en el Monumental.

Sin embargo, muchos hinchas pensaron que se trataba de un banderazo y anunciaron su presencia masiva en el recinto, por lo que la UC decidió suspender la actividad, debido a que no pidió autorización a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana para una actividad como esa.

📋 El comunicado de Cruzados:

"Esta tarde informamos de la realización de dos eventos, de prueba, previos a la apertura oficial del Claro Arena.

Ante la incorrecta interpretación de un grupo de nuestros hinchas, en el sentido de que el evento programado para este viernes 15 de agosto sería un "banderazo", antes del clásico del día sábado, para el que nunca solicitamos autorización, hemos optado por suspender dicho evento de prueba y reevaluar la asistencia para la jornada propuesta del miércoles 20 de agosto".

✅ ¿Cuál es la otra actividad que sí se realizará en el Claro Arena?

El miércoles 20 de agosto se llevará a cabo el duelo femenino entre U. Católica y Santiago Morning, el que será exclusivo para abonados de las galerías Mario Lepe e Ignacio Prieto.

🏟️ ¿Cuándo se inaugura el estadio Claro Arena?

El sábado 23 de agosto U. Católica jugará su primer partido en el Claro Arena contra Unión Española, en horario por confirmar.

📅 Fecha: 23 de agosto

⏱️ Hora: Por confirmar

🏟️ Estadio: Claro Arena

