Figura de U Católica calienta el clásico: el gol que sueña repetir ante Colo Colo

Este sábado Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras en uno de los partidos más atractivos de la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. Albos y cruzados llegan igualados en puntaje, por lo que necesitan un triunfo para sacar ventaja en la lucha por un cupo a torneos internacionales.

En la antesala del crucial enfrenamiento, el delantero de la UC, Diego Valencia palpitó lo que será el cruce frente al Cacique y recordó su gol en el Estadio Monumental, algo que espera repetir este fin de semana en el clásico 188.

⚽ ¿Qué gol recuerda Diego Valencia ante Colo Colo?

Diego Valencia recordó con especial cariño su gol ante Colo Colo en el Estadio Monumental durante la temporada 2021. Fue su primer tanto en clásicos y, aunque Universidad Católica perdió ese encuentro específico, el delantero destacó que ese año lograron el tetracampeonato con una remontada histórica.

"Fue un gol especial para mí, el primero en los clásicos. Vamos a ver si se puede repetir", dijo el delantero en conversación con TNT Sports.

🎯 ¿Cómo llegan ambos equipos al clásico 188?

Colo Colo y Universidad Católica llegan al clásico 188 en situaciones muy similares en la tabla de posiciones. Ambos equipos suman 27 puntos, con los albos en la séptima posición y los cruzados en la octava, separados solo por diferencia de gol en la lucha por clasificar a torneos internacionales.

"Va a ser un lindo partido. Estamos pasando por momentos parecidos. Ambos nos jugamos muchas cosas de cara a lo que viene el resto de la temporada. Será un choque duro, con los dos buscando los tres puntos para poder asegurar un cupo en torneos internacionales", indicó.

🏆 ¿Qué está en juego en este clásico?

Diego Valencia explicó que ambos equipos se juegan mucho en este enfrentamiento de cara al resto de la temporada. El principal objetivo es asegurar un cupo en torneos internacionales, ya sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana para 2026.

"Esperemos que la moneda pueda estar a nuestro favor esta vez, nos falta tener un partido consagratorio", señaló el 'Pollo'.

🌍 ¿Cuáles son los objetivos de Valencia en su regreso?

Diego Valencia confesó que su regreso a Universidad Católica tiene objetivos claros: consolidarse en este segundo proceso para volver a tener oportunidades en el fútbol europeo. El delantero busca demostrar su crecimiento tras su experiencia internacional.

"Me gustaría consolidarme en este segundo proceso en Católica para volver a tener una oportunidad en el extranjero. Ese fue mi objetivo cuando decidí volver a Católica", reveló.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U Católica?

Colo Colo y Universidad Católica se medirán este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad Católica.