Stephanie Vaquer se ilusiona: "Sería genial que mi primera lucha profesional en Chile fuese con WWE"

El meteórico éxito de la chilena Stephanie Vaquer en WWE parece no tener techo, y es que desde su debut oficial en NXT el pasado 15 de octubre la luchadora nacional solo ha sabido de victorias, gozando de otro dulce momento en su carrera.

La oriunda de San Fernando firmó hace un par de meses como una de las nuevas grandes estrellas de WWE y de inmediato causó impacto en NXT, la marca que se roba las miradas cada martes. Tal es el rápido éxito que ha tenido, que ya se encuentra cerca de un combate por el título femenino que posee Roxanne Perez.

Por ello, no es extraño que los focos y lo elogios caigan sobre Stephanie Vaquer cada vez que ha salido al ring con la compañía estadounidense hasta la fecha, situación que repasó recientemente en sus primeras sensaciones en este gran paso que está dando.

Stephanie Vaquer divide su corazón entre Chile y México

En una extensa entrevista con el periodista Luis Soto Riquelme de 24 horas, Vaquer se refirió a sus inicios en la lucha libre en México y cómo la marcó desarrollarse en el país en Norteamérica.

"Yo a los 19 años salí de Chile para poder aprender lucha libre y me fui a México y en México viví como te repito 11 años. Entonces, para mí ha sido una conexión muy especial porque ahí la gente me apoyó muchísimo, la gente, o sea, todo el conocimiento de lucha libre profesional, yo lo adquirí por primera vez en México", declaró en la citada entrevista.

Así mismo, indicó que: "México para mí marcó algo muy fuerte. Obviamente siempre voy a ser chilena y más chilena que los porotos, pero México para mí es mi segunda casa, se podría decir. Fue lo que ayudo a que tuviera los conocimientos para poder salir al mundo y para poder lograr lo que estoy logrando hoy en día".

Sus sensaciones al firmar como luchadora de WWE

La Primera, uno de sus apodos en el medio luchístico, fue fichada por WWE en julio pasado, luego de un sólido paso por grandes empresas de México y Japón, además de una fugaz pero imponente aparición en AEW, donde luchó ante la también estrella Mercedes Moné.

A raíz de su llegada la World Wrestling Entertainment, Vaquer mencionó a 24 horas que: "El hecho de firmar con WWE era venir a Estados Unidos, cambiar otra vez de casa, cambiar otra vez de país, aprender otro estilo, aprender otro idioma al 100%. Shawn Michaels (cabecilla del desarrollo de talento en WWE) me explicó muchísimas cosas que me hicieron sentir muy bien. Él me hizo entender más de lo que yo quería, yo sabía que este era mi sueño".

"Una de las cosas que me hizo decidir en llegar a NXT fue que es la mejor división femenina que existe. Y yo creo que ese apelativo nos queda muy bien por algo en este momento está la lucha libre femenina y la división como está", agregó.

La posibilidad de que WWE se presente con un show en Chile

Por último, Vaquer aclaró especulaciones que se formaron luego de que hace algunas semanas expresara que le gustaría que WWE se presentara en Chile con algún evento en vivo o premium.

"Nunca luché de forma profesional en Chile. Entonces, que la primera vez mi primera lucha profesional sea en Chile con WWE sería genial. Sería genial, sería otro sueño más que me encantaría cumplir", expresó.

Sobre el revuelo de sus recientes declaraciones, mencionó que: "No sé por qué mucha gente dijo por ahí en redes sociales que yo había dicho que una fecha, no es cierto, yo no tengo conocimiento de eso todavía. Eh, pero obviamente van a estar en Chile pronto, porque siempre van y me encantaría poder formar parte de ese evento. Me encantaría. Si no es el próximo año, quizás en otro año, pero es algo que tengo en mente que me gustaría cumplir ese sueño".