Vinculan a Stephanie Vaquer en relación con prometedor luchador de WWE

La luchadora chilena Stephanie Vaquer tiene su mente puesta en la nueva defensa titular que tendrá de su campeonato femenino de NXT en el próximo evento de la marca, Battleground, donde enfrentará a otra de las estrellas femeninas que tiene WWE actualmente, Jordynne Grace.

En el último episodio de NXT Stephanie Vaquer se unió precisamente a Jordynne Grace en un combate por equipos ante las integrantes de Fatal Influence, Fallon Henley y Jacy Jayne, donde resultaron victoriosas, sin tampoco dejar de lado la tensión de su propia rivalidad de cara a Battleground.

Y, en medio de esas ocupaciones dentro del ring, es que en las últimas horas comenzó a circular el rumor de que la chilena habría encontrado el amor en WWE, encontrándose en una relación con otra de las jóvenes estrellas que pertenece a la empresa estadounidense.

#WWEBattleground can't come soon enough. @Steph_Vaquer and @JordynneGrace are going to put on a classic in Tampa! 🙌#WWENXT pic.twitter.com/KbtWm1cpW0