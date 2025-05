WWE NXT 20 de mayo: Horario, cartelera y dónde ver a Stephanie Vaquer EN VIVO

WWE trae este martes 20 de mayo un nuevo episodio de NXT, el cual será el último antes de que se lleve a cabo un nuevo evento de la marca amarilla, Battleground 2025.

Esta jornada, el show de NXT tendrá algunas luchas que también definirán retadores a los varios títulos, mientras que existirá un último careo, esta vez bien especial, entre el campeón mundial de TNA, Joe Hendry, y su contendor Trick Williams.

Por supuesto, se espera que haga presencia la luchadora chilena y campeona femenina de NXT, Stephanie Vaquer, quien este sábado 25 de mayo en Battleground deberá defender su campeonato ante Jordynne Grace.

.@Steph_Vaquer 👀 @JordynneGrace



All eyes on the #WWENXT Women's Championship. All eyes on #WWEBattleground.



📍 TAMPA

🎟️ https://t.co/iMguvMx7Cb pic.twitter.com/GnK3zPjJmi