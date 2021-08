La programación de la última fecha de la primera rueda en el Campeonato Nacional

El fin de semana del sábado 21 y domingo 22 de agosto se llevará a cabo la fecha 17 del Campeonato Nacional, que marca el fin de la primera rueda.

Entre los duelos destacados, Colo Colo visita a Antofagasta y Universidad de Chile choca con el líder, Unión La Calera, mientras que U. Católica recibe a Everton.

O'Higgins quedará libre.

La programación

Sábado 21 de agosto

Santiago Wanderers vs. Deportes La Serena, 11:30 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Ñublense vs. Palestino, 14:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Colo Colo vs. Deportes Antofagasta, 16:30 horas. Estadio Monumental.

Curicó Unido vs. Audax Italiano, 19:00 horas. Estadio La Granja.

Domingo 22 de agosto

Cobresal vs. Unión Española, 11:00 horas. Estadio El Cobre.

Deportes Melipilla vs. Huachipato, 14:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

Unión La Calera vs. Universidad de Chile, 16:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Universidad Católica vs. Everton, 19:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Club libre: O'Higgins