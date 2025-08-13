Unión Española vs Deportes Iquique en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Unión Española y Deportes Iquique se enfrentan este viernes 15 de agosto a las 15:00 horas por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Santa Laura, en la ciudad de Santiago.

El elenco dirigido por Miguel Ramírez llega tras caer por 4-1 ante Universidad de Chile, mientras que el equipo de Fernando Díaz perdió por 2-0 frente a Palestino. En la tabla, Unión Española se ubica en el puesto 15 con 13 puntos, mientras que Deportes Iquique está último, en el puesto 16, con 10 unidades. Ambos equipos se encuentran en la zona de descenso y buscan sumar para escapar de la Primera B.

⏰ Unión Española vs Deportes Iquique en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Deportes Iquique?

El partido Unión Española vs Deportes Iquique se jugará este viernes 15 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura de Santiago.

🗓 Fecha: Viernes 15 de agosto

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Santa Laura, Santiago

📡 ¿Dónde ver en vivo Unión Española vs Deportes Iquique?

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Unión Española vs Deportes Iquique

Árbitro: Felipe González

1er asistente: Carlos Venegas

2do asistente: Felipe Jara

Cuarto árbitro: Franco Jiménez

VAR: Piero Maza

AVAR: Diego Gamboa

🔵 El XI de Deportes Iquique vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Leandro Requena; Diego Orellana, Matías Blásquez, Salvador Sánchez, Marcelo Jorquera; Antony Henríquez, César Fuentes, Marcos Gómez, Misael Dávila; Edson Puch, César González. DT: Fernando Díaz.

⚪ El XI de Unión Española vs Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025