Unión La Calera vs Deportes La Serena en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Unión La Calera y Deportes La Serena se enfrentan este viernes 15 de agosto a las 20:00 horas por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Nicolás Chahuán, en la ciudad de La Calera.

El elenco dirigido por Walter Lemma llega tras caer por la cuenta mínima ante Huachipato, mientras que el equipo de Cristian Paulucci empató 3-3 frente a O'Higgins. En la tabla, Unión La Calera ocupa el puesto 11 con 22 puntos, mientras que Deportes La Serena está en el puesto 13 con 18 unidades. Ambos equipos buscan sumar para acercarse a la zona de clasificación a torneos internacionales.

⏰ Unión La Calera vs Deportes La Serena en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera vs Deportes La Serena?

El partido Unión La Calera vs Deportes La Serena se jugará este viernes 15 de agosto, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

🗓 Fecha: Viernes 15 de agosto.

🕗 Hora: 20:00 horas.

🏟 Estadio: Estadio Nicolás Chahuán, La Calera.

📡 ¿Dónde ver en vivo Unión La Calera vs Deportes La Serena?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Unión La Calera vs Deportes La Serena

Árbitro: Gastón Philippe

1er asistente: John Calderón

2do asistente: Marcia Castillo

Cuarto árbitro: Rodrigo Farías

VAR: Víctor Abarzúa

AVAR: Eric Pizarro

🔴 El XI de Unión La Calera vs Deportes La Serena por el Campeonato Nacional 2025

Once probable: Jorge Peña; Christopher Díaz, Felipe Campos, Diego Ulloa, Mathias Maturana; Javier Saldías, Agustín Álvarez Wallace, Camilo Moya, Erik de los Santos; Leandro Benegas, Sebastián Sáez. DT: Walter Lemma.

🔴 El XI de Deportes La Serena vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2025