Tras polémica visita a Colo Colo: Roberto Tobar se reunió con nuevo club nacional

El presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, se vio envuelto en una polémica este martes, luego que junto al secretario general del ente rector del fútbol chileno, Jorge Yunge, aparecieran sorpresivamente en el Estadio Monumental para reunirse con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en medio de los cuestionamientos al referato nacional.

Esto provocó la molestia del resto de los clubes de Primera División, que vieron con extrañeza esta situación, sobre todo porque no habría sido acordada en el reciente cónclave celebrado en Viña del Mar. En medio de esta situación, Tobar visitó este miércoles a Unión Española, elenco que se encuentra luchando en la parte baja de la tabla de posiciones.

🧐 ¿A qué equipo visitó Roberto Tobar?

Luego de su controvertida visita a Colo Colo, Roberto Tobar continuó con su gira este miércoles. Según reveló Radio ADN, el presidente de la Comisión de Árbitros se reunió con Unión Española en compañía de Jorge Yunge.

La reunión se dio en la antesala de un trascendental duelo para los hispanos, que se medirán a Deportes Iquique en un compromiso clave en la lucha por no descender.

🤔 ¿Por qué los clubes están molestos con la gira de Roberto Tobar?

Varios equipos del fútbol chileno expresaron su disgusto por la iniciativa unilateral de Roberto Tobar de visitar a los clubes sin previo consenso. La molestia radica en que la gira del mandamás de los árbitros no fue acordada en el pasado cónclave de Viña del Mar organizado por la ANFP.

🗣️ ¿Qué explicó Roberto Tobar sobre sus visitas a los clubes?

Roberto Tobar defendió su iniciativa argumentando que busca "transparentar el modelo de trabajo" del arbitraje chileno y acercar posiciones con las instituciones tras las recientes polémicas. "Esta reunión fue pactada en el seminario que se realizó en Viña del Mar, donde nosotros como Comisión Arbitral hicimos una presentación", explicó el exárbitro internacional.

"Fuimos bastante claros con una serie de situaciones que mostramos de análisis, no solamente situaciones de Colo Colo, sino que de situaciones que han ocurrido durante el torneo", detalló Tobar, quien reconoció que "no fueron decisiones muy certeras, muy buenas, y eso también nos complica".

📅 ¿A qué otros clubes visitará Roberto Tobar próximamente?

Roberto Tobar confirmó que su plan incluye visitar a todos los clubes de Primera División, aunque no reveló el calendario específico ni los criterios de priorización. "La idea es poder estar, así como lo dijimos en Viña del Mar, en todos los clubes" para establecer una "línea transversal por todos los equipos".

