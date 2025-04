A Gustavo Costas no le importa el fallo de Conmebol contra Colo Colo: “No dependemos de eso”

El director técnico de Racing, Gustavo Costas, palpitó el duelo ante Colo Colo en el estadio Monumental, válido por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2025.

Costas también se desmarcó de la posible sanción al Cacique por la cancelación del duelo con Fortaleza (por invasión a la cancha de barristas), en el que la escuadra chilena puede perder por 0-3 el duelo.

Costas y la posible sanción a Colo Colo en la Libertadores

"Te la hago corta. Solo pensamos en ganar, no hay otro resultado. No estamos pensando en el fallo y no tenemos que pensar en el fallo. Nosotros estamos pensando en nosotros. No pensamos en nada de eso, lo digo de corazón. No hay que depender de un fallo", dijo Gustavo Costas en diálogo con el programa Balong Radio.

Además, habló del partido: "No viene jugando, pero capaz que le sirvió de descanso, a diferencia de nosotros que venimos viajando y viajando. Eso les beneficia. Nosotros queremos ir por todo y tenemos la cabeza en varios lados... No tiene nada que ver el amistoso que jugamos, esto es Libertadores, sabemos la cantidad de jugadores que tiene, de buen nivel y de experiencia, que saben jugar estos partidos. Será un partido muy difícil".

Finalmente, se refirió a jugar sin público, tal como lo sufrió Racing contra Atlético Bucaramanga: "Es una ventaja y desventaja para los dos. No me gusta jugar estos partidos sin público, es una locura. Tendría que haber otra cosa. El fútbol es pasión y necesitas al hincha, es otra cosa. Hay que motivarse para jugar sin gente, nos preocupa cómo nos va a pegar esto y ver qué le pasa a Colo Colo y sus jugadores".

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Racing?

El Colo Colo vs Racing se juega este martes 22, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Monumental. El partido corresponde a la tercera fecha del Grupo E del torneo continental.

🗓 Fecha: Martes 22 de abril

🕗 Hora: 20:30 (Chile)

🏟 Estadio: Estadio Monumental, Santiago

¿Dónde ver en vivo Colo Colo vs Racing?