La decisión que cambia el futuro de Manley Clerveaux en Colo Colo

Manley Clerveaux, delantero haitiano de 19 años, seguirá defendiendo la camiseta de Colo Colo en la serie de Proyección, pese a que tuvo opciones de salir a préstamo. El jugador, que debutó profesionalmente en marzo pasado ante Unión San Felipe por Copa Chile, recibió hace algunos días la opción de buscar otro club, luego de que le comunicaran que no sería considerado por Jorge Almirón en el primer equipo.

Aun así, según información de AS Chile que conversó con un cercano al jugador, el atacante optó por quedarse. "Es complicado, porque sigue siendo extranjero, no ocupa cupo de juvenil y no suma minutos. Pero decidió seguir en el club", explicaron desde su entorno.

⚽ ¿Por qué Manley Clerveaux no se fue a préstamo?

Clerveaux tuvo ofertas para dejar el Monumental, pero ninguna se concretó. Desde su círculo señalaron que "llegaron tanteos, pero nada concreto. Además, el club quiere que siga creciendo acá".

Pese a que no está en los planes inmediatos del cuerpo técnico del primer equipo, en Macul siguen apostando por su desarrollo. "Lo están preparando para mejorar algunos aspectos. Nos han dicho que van a aportar en todo lo necesario para su evolución", afirmaron cercanos al jugador.

🧠 ¿Cómo vive este momento Manley Clerveaux?

La situación no es fácil, pero el futbolista lo asume con madurez. "Manley entiende que esto es parte del camino. Debutó joven y ahora debe seguir entrenando y esperando su oportunidad", destacaron desde su entorno.

Por ahora, Neyman continuará compitiendo en la Proyección, a la espera de un nuevo llamado.

