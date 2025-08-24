La apuesta oculta con experiencia internacional que puede salvar a Colo Colo

Colo Colo atraviesa su peor arranque en años: cinco encuentros sin ganar y un empate 0-0 contra Palestino que le metió aun más presión a la dirigencia de Blanco y Negro para reemplazar a Jorge Almirón. Y es que la concesionaria ya tienen en la mira a varios entrenadores con perfil internacional, pero recientemente revelaron un nombre sorpresivo.

Según informó Redgol, el DT que está en los planes del Cacique tiene experiencia comprobada: Martín Demichelis, exdefensor central y campeón como entrenador con River Plate.

😯 Martín Demichelis: las razones de Blanco y Negro para considerarlo

La dirigencia de Blanco y Negro busca un técnico con éxito comprobado en clubes de elite y adaptabilidad a planteles con jóvenes promesas.

Demichelis cumple con ambos requisitos: manejo de vestuario y formación táctica. Además, su paso por el fútbol europeo y sudamericano le da un abanico estratégico atractivo para el Monumental.

🏆 ¿Quién es Martín Demichelis y cuál es su trayectoria como entrenador?

Martín Demichelis (41 años) es un exfutbolista argentino que se inició como DT en Bayern Múnich II. Luego, en River Plate, ganó tres títulos locales (Liga Profesional 2021, Copa Argentina 2021 y Trofeo de Campeones 2021).

Su última experiencia fue en Rayados de Monterrey, club al que dirigió hasta mayo de 2025 cuando fue desvinculado tras quedar fuera del Torneo de Clausura mexicano.

🤔 ¿Qué otros entrenadores suenan para la banca de Colo Colo?

Además de Demichelis, en la terna de candidatos figuran:

Gerardo "Tata" Martino: exseleccionador de Argentina y FC Barcelona.

Pablo Repetto: reciente finalista en torneos sudamericanos.

Pablo Guede: ya dirigió al Cacique en 2019, con buen rendimiento.

Gustavo Quinteros: multicampeón en Ecuador y Bolivia.

Pablo Sánchez: ganador con Universitario de Perú.

