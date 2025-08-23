Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

El DT que estuvo cerca de la U Católica y ahora ilusiona a Colo Colo con su experiencia

El técnico uruguayo se suma a la lista de opciones junto a Gerardo Martino para reemplazar a Jorge Almirón. Su experiencia en Uruguay, Ecuador y Colombia lo pone en la órbita del Cacique.

Magdalena López Castro
Llévatelo:

Colo Colo sigue trabajando contra el tiempo para cerrar la llegada de su nuevo entrenador. Tras el empate frente a Palestino, la dirigencia de Blanco y Negro quiere resolver pronto el reemplazo de Jorge Almirón, y en las últimas horas surgió un nombre que pocos esperaban: Pablo Repetto, técnico uruguayo de extensa trayectoria en Sudamérica.

Si bien en las últimas horas se conoció que Gerardo "Tata" Martino es uno de los grandes deseos en el Estadio Monumental, no es el único tapado. En las conversaciones también apareció Repetto, quien ya había sido vinculado a Universidad Católica semanas atrás y ahora vuelve a sonar fuerte en el fútbol chileno.

Imagen foto_00000002

⚽ ¿Quién es Pablo Repetto, candidato a Colo Colo?

Pablo Repetto tiene 51 años y una amplia carrera en clubes de Sudamérica. Fue campeón con Nacional de Uruguay y con Liga de Quito en Ecuador, donde conquistó cuatro títulos locales e internacionales. Su último paso fue en Atlético Nacional de Medellín, equipo que dejó en agosto de 2023.

Además, dirigió a Santos Laguna de México, Independiente del Valle de Ecuador y Olimpia de Paraguay, acumulando experiencia en torneos locales y copas internacionales.

📊 ¿Cuáles son los números de Pablo Repetto como entrenador?

El uruguayo ha dirigido un total de 578 partidos oficiales, con un balance de:

  • 281 triunfos

  • 137 empates

  • 160 derrotas

  • 941 goles a favor

  • 656 goles en contra

Su estilo de juego lo ha llevado a ser considerado un técnico pragmático, con énfasis en la solidez defensiva y la competitividad en torneos internacionales.

🕒 ¿Cuándo decidirá Colo Colo a su nuevo DT?

En Blanco y Negro tienen claro que la elección no puede seguir demorándose. La idea de la dirigencia es cerrar al nuevo entrenador lo antes posible, incluso tras el Superclásico con Universidad de Chile, programado para el próximo fin de semana.

La carpeta de candidatos incluye nombres de peso como Gerardo Martino, Pablo Guede, Gustavo Quinteros, Pablo "Vitamina" Sánchez y ahora también Pablo Repetto.

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
