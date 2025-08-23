El DT que estuvo cerca de la U Católica y ahora ilusiona a Colo Colo con su experiencia

Colo Colo sigue trabajando contra el tiempo para cerrar la llegada de su nuevo entrenador. Tras el empate frente a Palestino, la dirigencia de Blanco y Negro quiere resolver pronto el reemplazo de Jorge Almirón, y en las últimas horas surgió un nombre que pocos esperaban: Pablo Repetto, técnico uruguayo de extensa trayectoria en Sudamérica.

Si bien en las últimas horas se conoció que Gerardo "Tata" Martino es uno de los grandes deseos en el Estadio Monumental, no es el único tapado. En las conversaciones también apareció Repetto, quien ya había sido vinculado a Universidad Católica semanas atrás y ahora vuelve a sonar fuerte en el fútbol chileno.

⚽ ¿Quién es Pablo Repetto, candidato a Colo Colo?

Pablo Repetto tiene 51 años y una amplia carrera en clubes de Sudamérica. Fue campeón con Nacional de Uruguay y con Liga de Quito en Ecuador, donde conquistó cuatro títulos locales e internacionales. Su último paso fue en Atlético Nacional de Medellín, equipo que dejó en agosto de 2023.

Además, dirigió a Santos Laguna de México, Independiente del Valle de Ecuador y Olimpia de Paraguay, acumulando experiencia en torneos locales y copas internacionales.

📊 ¿Cuáles son los números de Pablo Repetto como entrenador?

El uruguayo ha dirigido un total de 578 partidos oficiales, con un balance de:

281 triunfos

137 empates

160 derrotas

941 goles a favor

656 goles en contra

Su estilo de juego lo ha llevado a ser considerado un técnico pragmático, con énfasis en la solidez defensiva y la competitividad en torneos internacionales.

🕒 ¿Cuándo decidirá Colo Colo a su nuevo DT?

En Blanco y Negro tienen claro que la elección no puede seguir demorándose. La idea de la dirigencia es cerrar al nuevo entrenador lo antes posible, incluso tras el Superclásico con Universidad de Chile, programado para el próximo fin de semana.

La carpeta de candidatos incluye nombres de peso como Gerardo Martino, Pablo Guede, Gustavo Quinteros, Pablo "Vitamina" Sánchez y ahora también Pablo Repetto.