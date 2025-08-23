Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Edmundo Valladares exige rapidez en la búsqueda del nuevo DT de Colo Colo

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo pidió acelerar el proceso para reemplazar a Jorge Almirón y llamó a la hinchada a cuidar el Monumental.

Sebastián Díaz Iturrieta
Colo Colo vive días agitados tras la salida de Jorge Almirón. Mientras Hugo González y Luis Pérez asumen de manera interina, Edmundo Valladares dejó en claro que el directorio de Blanco y Negro debe apurar la llegada de un nuevo entrenador. Además, hizo un llamado a los hinchas para tener un comportamiento ejemplar en el Superclásico del 31 de agosto.

⚽ ¿Por qué Colo Colo necesita un nuevo DT con urgencia?

Edmundo Valladares aseguró que el interinato será breve y que la prioridad es concretar cuanto antes la contratación del nuevo cuerpo técnico. En conversación con Radio Cooperativa, dijo: "El proceso tiene que ser rápido, no más allá de ese partido, mientras antes podamos tener un nuevo técnico, va a ser mejor".

El timonel del Club Social remarcó que aún quedan varias fechas en el campeonato, por lo que el nuevo estratega será clave para encarar la recta final.

🏟️ ¿Qué mensaje entregó Valladares a los hinchas?

El dirigente pidió un apoyo total de cara al Superclásico del 31 en el Monumental, ya que se espera un lleno completo en Macul. Solicitó autocuidado, respeto y compromiso para cuidar la localía. "Cuidar a Colo Colo es cuidar a todo el fútbol chileno", subrayó.

El objetivo, según Valladares, es que la jornada se viva como una fiesta y sin incidentes que pongan en riesgo futuros aforos.

Valladares ya piensa en el Superclásico. Photosport

🔥 Agradecimientos y confianza en el equipo

El presidente también tuvo palabras para González y Pérez, quienes asumieron el interinato. "Estamos agradecidos de que hayan tomado la responsabilidad en un momento difícil". Expresó confianza en que Colo Colo podrá levantar su nivel y sumar los puntos necesarios en lo que resta del torneo.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
