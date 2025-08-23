Edmundo Valladares exige rapidez en la búsqueda del nuevo DT de Colo Colo

Colo Colo vive días agitados tras la salida de Jorge Almirón. Mientras Hugo González y Luis Pérez asumen de manera interina, Edmundo Valladares dejó en claro que el directorio de Blanco y Negro debe apurar la llegada de un nuevo entrenador. Además, hizo un llamado a los hinchas para tener un comportamiento ejemplar en el Superclásico del 31 de agosto.

⚽ ¿Por qué Colo Colo necesita un nuevo DT con urgencia?

Edmundo Valladares aseguró que el interinato será breve y que la prioridad es concretar cuanto antes la contratación del nuevo cuerpo técnico. En conversación con Radio Cooperativa, dijo: "El proceso tiene que ser rápido, no más allá de ese partido, mientras antes podamos tener un nuevo técnico, va a ser mejor".

El timonel del Club Social remarcó que aún quedan varias fechas en el campeonato, por lo que el nuevo estratega será clave para encarar la recta final.

🏟️ ¿Qué mensaje entregó Valladares a los hinchas?

El dirigente pidió un apoyo total de cara al Superclásico del 31 en el Monumental, ya que se espera un lleno completo en Macul. Solicitó autocuidado, respeto y compromiso para cuidar la localía. "Cuidar a Colo Colo es cuidar a todo el fútbol chileno", subrayó.

El objetivo, según Valladares, es que la jornada se viva como una fiesta y sin incidentes que pongan en riesgo futuros aforos.

Valladares ya piensa en el Superclásico. Photosport

🔥 Agradecimientos y confianza en el equipo

El presidente también tuvo palabras para González y Pérez, quienes asumieron el interinato. "Estamos agradecidos de que hayan tomado la responsabilidad en un momento difícil". Expresó confianza en que Colo Colo podrá levantar su nivel y sumar los puntos necesarios en lo que resta del torneo.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

