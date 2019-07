El sentido mensaje de apoyo de Marcelo Díaz a Gabriel Arias: "Entiendo lo que estás pasando"

Marcelo Díaz, volante de Racing, dedicó sentidas palabras de apoyo a su compañero Gabriel Arias, portero de la Roja que ha sufrido las críticas de los hinchas por su actuación en la derrota que sufrió Chile ante Perú en la Copa América.

"No sabes cómo me pongo en tu lugar y entiendo la situación incómoda que estás pasando debido a algunos inadaptados y malvados personajes que se esconden detrás de redes sociales para demostrar todo su odio a terceros sin tener un mínimo de empatía y menos respeto", escribió Díaz en Instagram.

"Carepato", quien acompañó esta publicación con una fotografía de ambos en la celebración del reciente título que logró Racing en la liga argentina, agregó que "tu no mataste a nadie, no violaste a nadie, no le robaste a nadie, entonces debes mantener tu frente en alto y seguir para adelante porque la vida continúa".

"Acá estamos contigo eso es para siempre!!! OJO, no hablo desde lo futbolístico, sino que hablo desde lo humano", cerró el mensaje del jugador nacional.

Cabe recordar que Díaz sufrió una situación similar a Arias después de la Copa Confederaciones 2017, debido al error clave que tuvo en la final y que permitió el gol del triunfo de Alemania.