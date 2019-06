Reinaldo Rueda: La idea es repetir el equipo, pero jugarán los que estén mejor

Reinaldo Rueda, técnico de la selección chilena, anticipó ante la prensa el enfrentamiento contra Ecuador por la segunda fecha del Grupo C en la Copa América y afirmó que espera poder repetir la formación que utilizó en la goleada a Japón, aunque, con la incertidumbre por las molestias físicas de Arturo Vidal, José Pedro Fuenzalida y Gabriel Arias, jugarán "los que estén mejor".

"Después de estos juegos intensos, quedan estos traumatismos que son normales. Están en ese proceso de rehabilitación. Mañana se hará la evaluación y tomaremos la decisión para el juego. La idea ante Ecuador es repetir el equipo. Encontrar uno no es fácil, pero la estrategia puede ser diferente, porque es otro rival", precisó el entrenador colombiano en Salvador de Bahía.

Rueda también fue enfático y aseguró que ninguno de los tres jugadores están descartados para el partido, sin dar luces sobre si estarán desde el pitazo inicial en el Arena Fonte Nova.

El colombiano, además, resaltó que, tras la goleada a Japón, "el grupo está convencido, es muy noble y hay una dinámica de gran cultura de entrenamiento. Hay que frenarlos, porque tienen ímpetu e intensidad".

Sobre el rival, Rueda resaltó que, desde el momento del sorteo, se hizo un seguimiento a todos los rivales, pero que la goleada que sufrió Ecuador ante Uruguay no cuenta en el análisis para este compromiso.

"Ecuador ha hecho muy buenos juegos, pero quizás no con los resultados esperados. El partido con Uruguay no lo analizamos, para nosotros fue un accidente, que no refleja al rival difícil que es", puntualizó.

"Tenemos que tener un juego muy ordenado, pero también considerando que al frente tenemos un rival de mucho respeto", expresó.

El seleccionador nacional también tuvo palabras de elogio para su compatriota, Hernán Darío Gómez, muy cuestionado por su gestión en la banca ecuatoriana.

"Es el técnico más experimentado en el fútbol colombiano. Cuando yo era principiante, él ya era seleccionador. Cada vez que pasan los años más lo admiro y será un honor enfrentarlo", comentó.

Por último, sostuvo que la gran exigencia para el partido es "que tengamos un buen comportamiento, ratificar la categoría y la jerarquía del fútbol chileno y tener la satisfacción de un triunfo".

El partido entre Chile y Ecuador está programado para las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Arena Fonte Nova en Salvador de Bahía y lo podrás escuchar en vivo junto a Al Aire Libre en Cooperativa y seguir online en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.