Rueda: Mostramos carácter y orden, pero nos faltó frialdad para concretar

Reinaldo Rueda, técnico de la selección chilena, analizó la derrota sufrida ante Uruguay que dejó a la Roja en la segunda posición del Grupo C de la Copa América, y sostuvo que el equipo nacional mostró "carácter y orden", pero faltó precisión en la última jugada para anotar.

"Fue un partido muy equilibrado. Éramos conscientes de la calidad que teníamos al frente, por el estilo, muy aplicado, difícil por el tema del juego aéreo. Chile hizo un buen juego, mostró carácter, orden. Al final se desequilibra justo en lo que es la fortaleza de Uruguay, pero Chile hizo un partido redondo y nos faltó frialdad para poder concretar", explicó el colombiano en la zona de prensa del Estadio Maracaná.

Rueda también explicó el cambio de esquema y la decisión de dejar a jugadores claves como Arturo Vidal, Mauricio Isla y Jean Beausejour en la banca.

"En el entrenamiento vimos la posibilidad de alternar. Conscientes de que ya estábamos clasificados, y sabiendo que solo nos disputábamos una posición y un día de descanso, hicimos el cambio de Vidal por el Tucu (Pablo Hernández), quien había entrado bien en los partidos anteriores. Y por el caso de las amarillas, jugadores como Isla, Beausejour y el propio Arturo, era exponerlos demasiado", señaló.

En esa línea, destacó el trabajo de los jugadores que entraron por Isla y Beausejour, Paulo Díaz y Oscar Opazo.

"Jóvenes como Paulo y Oscar han trabajado con mucha intensidad y con los cambios se cumplió un doble objetivo: Prevenir las sanciones y la recuperación de jugadores que tuvieron mucho esfuerzo", explicó.

Respecto a la salida del capitán Gary Medel, Rueda explicó que el defensa sufrió una contractura y fue evaluado en el entretiempo. "Quizo intentar, pero no surgió efecto. Para evitar un posible desgarro hicimos el cambio, y eso también afectó el comportamiento defensivo", contó.

"La entrada del hincha no influyó"

El seleccionador nacional también se refirió a la curiosa entrada del hincha uruguayo y la reacción de Gonzalo Jara, quien lo derribó para que fuese alcanzado por los guardias.

"No puede haber influído lo del hincha. Sostengo que no afectó para nada. Debemos focalizarnos en el juego. No tiene porqué un factor externo desconcentrarnos", aseveró el colombiano, aunque respaldó el accionar del defensa: "Si alguien entra a mi oficina a interrumpir mi trabajo, quizás también merece algo así. Quizás hay que evaluar la situación de Jara que quiso hacer respetar su lugar de trabajo".

"Colombia es un rival muy maduro y nos invita a hacer un gran partido"

Por último, Rueda habló sobre Colombia, rival en los cuartos de final de la Copa América.

"Es un rival muy maduro. Hizo un buen mundial, con jugadores consolidados en ligas importantes. Eso nos invita a hacer un gran partido. Con gran motivación y nos vamos a jugar el paso a la semifinal, que es lo que queremos", sentenció.

El duelo entre la Roja y la selección dirigida por Carlos Queiroz será el viernes 28 de junio, a las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Arena Corinthians en Sao Paulo.