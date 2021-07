El Uno a Uno de Chile en Copa América: Aún dependemos mucho de la "Generación Dorada"

La selección chilena terminó su periplo en la Copa América este viernes al quedar eliminada en los cuartos de final, perdiendo 1-0 ante el anfitrión, Brasil.

La Roja jugó cinco partidos, cuatro en la fase grupal y este último en ronda eliminatoria. El balance fue de dos empates (Argentina, Uruguay), dos derrotas (Paraguay y Brasil), y una victoria (Bolvia).

Por ese motivo, en AlAireLibre.cl hacemos el balance general y repasamos el Uno a Uno de La Roja en la Copa América 2021:

Claudio Bravo: El gran capitán asumió nuevamente el rol de líder de la selección chilena. Se reconcilió con Arturo Vidal y en lo futbolístico protagonizó grandes atajadas a lo largo del torneo. Su partido más bajo fue ante Paraguay, donde incluso fue amonestado con una inesperado pelotazo a Almirón después del penal.

Mauricio Isla: El "Huaso" sigue siendo el dueño absoluto de la banda derecha de Chile. Cuando lo anulan lo siente mucho la selección y de momento no tiene reemplazo. Fuera de la cancha, lideró entretenidos "Live" en Instagram junto con el "Capi" Bravo.

Guillermo Maripán: "Memo" estaba en alza tras los errores cometidos en Clasificatorias, incluso protagonizó una gran jugada ante Messi en el estreno copero. Pero se lesionó ante Uruguay y quedó marginado de la Copa antes de tiempo.

Gary Medel: El "Pitbull" es el patrón de la defensa y no lo saca nadie. Siempre atento para cubrir a los erráticos Maripán y Sierralta, mostró sacrificio siempre. Ante Argentina y Paraguay salió con molestias físicas por el enorme desgaste en cancha.

Eugenio Mena: Retornó a la selección y demostró que debe ser el indiscutido lateral zurdo. Mostró el mismo nivel que tiene en Racing, siendo clave en defensa. En ataque también aporta, aunque necesita un socio, tal como lo fueron Alexis e Isla en sus mejores tiempos.

Erick Pulgar: El volante central no es desequilibrante, pero se nota demasiado su ausencia cuando no juega. Su "mejor partido" fue el que no jugó, ante Paraguay, porque quedó demostrado que es indispensable para que Arturo Vidal y Charles Aránguiz jueguen con más libertad en mitad de cancha.

Arturo Vidal: El "King" llegó golpeado a la concentración de Chile. Las lesiones de la temporada con Inter y el Covid-19 hicieron que llegara sin ritmo. En sus primeros partidos mal, pero con el correr de los duelos fue de menos a más. Ante Brasil, pese a la derrota, tuvo su mejor partido.

Charles Aránguiz: El "Príncipe" es incansable. Fue el alma de Chile en todos los partidos, manejando los tiempos de juego, siendo el socio de todos, en el ataque y la defensa. Ireemplazable

Eduardo Vargas: El extraño caso de Vargas, que con la selección brilla más que en cualquier equipo. Siempre llega cuestionado y termina marcando goles. Mientras no aparezca otro goleador, el máximo artillero de Chile en Copa América está obligado a ser parte de la vanguardia nacional.

Ben Brereton: La mejor adquisición que ha tenido La Roja en el último tiempo. Se ganó el cariño de todos con empuje, hizo un gol ante Bolivia y hace todo lo que tiene que hacer un delantero. Solo falta mejorar su comunicación con los compañeros, ya que a veces no recibía la pelota.

Jean Meneses: No pudo mostrar la mejor versión que suele ofrecer en México, pero suplió sus carencias con sacrificio y empuje cada vez que jugó. Siempre lo intentó, más allá de la falta de precisión en los metros finales.

Enzo Roco: Entró como salvavidas cada vez que hubo un lesionado en defensa, como en los casos de Maripán o cuando Medel salía agotado. No desentonó y casi no cometió errores.

Pablo Galdames: Tuvo pocos minutos el jugador de Vélez, sin gravitar ni generar presión como una posible alternativa a lo que hacen Vidal, Pulgar o Aránguiz.

Tomás Alarcón: De los suplentes, el ex O'Higgins y nuevo jugador de Cádiz fue uno de los que más minutos tuvo. Ante Paraguay fue titular, en reemplazo de Pulgar, pero le falta recorrido para ocupar ese espacio en cancha.

Carlos Palacios: La "Joya" tenía que afirmarse como titular en la Copa, ante la ausencia del lesionado Alexis Sánchez. Pero lo agarró el Covid-19 y quedó fuera del equipo. Volvió ante Brasil y poco mostró para el gran talento que tiene.

Pablo Aránguiz: Tuvo pocos minutos ante Bolivia y sólo participó en una buena jugada con Vargas.

César Pinares: Lejos del nivel que mostró alguna vez en la UC. Sus mejores pasajes fueron ante Bolivia. Tiene una gran zurda y talento, por algo es alternativa recurrente en Gremio, pero aún le falta empoderarse del puesto para ser líder futbolístico de La Roja en la cancha.

Luciano Arriagada: La joven promesa de Colo Colo tuvo una enriquecedora experiencia en el viaje a Brasil. Compartió con referentes de La selección y debutó ante Uruguay. Tuvo en sus pies el gol del triunfo, pero se fue por nada.

Francisco Sierralta: Se perfilaba como titular al inicio de la Copa, pero una lesión de último minuto lo dejó fuera. La baja de Maripán obligó a que ocupara definitivamente el puesto en la defensa y cumplió con creces, aunque no da la confianza suficiente para ser el central titular de La Roja.

Alexis Sánchez: Se lesionó en Clasificatorias y ocupó todo el tiempo de la primera fase en la Copa para recuperarse. Todas las esperanzas estaban depositadas en él, pero tampoco hace milagros. Llegó con lo justo al partido de cuartos de final y se notó su falta de ritmo. Jamás se pondrá en duda su amor por Chile y ganas de sacrificarse, pero fue apresurado su ingreso ante Brasil. Salió cojeando y deberá ser evaluado por una posible recaída en su lesión.

Sebastián Vegas: Tuvo su prueba de fuego en el partido más difícil. No jugó en toda la Copa y Lasarte lo eligió para enfrentar a Brasil. Tuvo una gran primera parte, pero perdió la marca en el segundo tiempo y el Scratch hizo el gol (Lucas Paquetá).

Diego Valencia: Lasarte lo convocó para ocupar la plaza vacante que dejó el lesionado Maripán. Fue un premio por su gran nivel con la UC y en solo un par de días ganó confianza suficiente como para tener minutos ante Brasil.

No jugaron en Copa América

Gabriel Castellón

Gabriel Arias

Daniel González

Claudio Baeza

Marcelino Núñez

Clemente Montes

Felipe Mora