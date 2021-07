Lionel Messi: Dios tenía guardado este momento para mí. Vamos a quedar en la historia

El astro argentino Lionel Messi se mostró emocionado tras la conquista de su primera Copa América 2021 con su selección, luego de derrotar por 1-0 al local Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, asegurando que se dio en el momento justo.

"Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección, estuve cerquita muchísimo años, sabía que en algún momento se iba a torcer, se iba a dar. Soy un agradecido a Dios por darme este momento, en Brasil y a Brasil. Creo que estaba guardando este momento para mí", dijo a la prensa tras una larga celebración en el camarín.

Además, añadió que "creo que todavía no somos conscientes de lo que realmente hicimos, más allá de ser campeones. Ahora estamos muy felices, festejando, pero va a ser un partido que va a quedar para la historia, por haberle ganado la final a Brasil y en su país".

"Es una locura, inexplicable la felicidad que siento, muchas veces me había tocado irme triste, sabía que una vez se me iba a dar, no había mejor momento. Este grupo se lo merecía de verdad, es algo impresionante, muy feliz", siguió en la misma línea.

Junto con esto, comentó algunos problemas físicos en la previa de la definición: "Lesionado no, venía arrastrando molestia en el isquiotibial, los últimos partidos fueron seguidos, sin tiempo de descanso, estábamos todos iguales, con lo justo al final, por suerte lo sacamos y salió bien".

Finalmente, expresó que "muchísimas veces soñé con esto. Se lo dedicó a mi familia, mi mujer, mis hijos, mis viejos, mis hermanos, que muchas veces les tocó sufrir, igual que yo o peor. Siempre nos tocó irnos de vacaciones y pasar varios días tristes, sin ganar nada, y esta vez es diferente".

Messi dejó atrás tres finales perdidas de Copa América y una de un Mundial en Brasil 2014, para conseguir su primer título con la "albiceleste" y dejar atrás una sequía de 28 años sin coronas para su país.