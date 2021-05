Sifup: La Copa América se hará en uno de los países con mayor tasa de contagios, es preocupante

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) expresó este lunes su postura acerca de la realización de la Copa América 2021 en Brasil, asegurando que la medida genera preocupación ya que "no se ha escuchado nada acerca de las medidas preventivas" para que aquel país albergue el torneo.

Fue el propio presidente del Sifup, Gamadiel García, quien señaló a nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa que: "Yo no he escuchado a las Federaciones de cada país en cómo van a sobrellevar la situación sanitaria que se vive en cada país".

"La Copa América se va a desarrollar en uno de los tres países que tiene mayor tasa de contagios al día de hoy, entonces es preocupante. No hemos escuchado tampoco cuáles son los protocolos o de las medidas de prevención a nivel sanitario", agregó.

Del mismo modo, García señaló que: "A nivel nacional sí toman nuestra en cuenta nuestra opinión respecto al tema sanitario, por eso el torneo se ha podido realizar con normalidad a pesar de que hemos tenido contagios".

"Me parece que se ha caído en ciertos errores, sobre todo cuando se tuvo que jugar Copa Libertadores y Sudamericana en Colombia. En el fútbol no son solo 90 minutos, tienen que estar involucrados en los protocolos los traslados y los hospedajes. No hay oposición de parte de las Federaciones o los Gobiernos ante la Conmebol, pareciera que ellos pueden hacer lo que se les dá la gana", remarcó.