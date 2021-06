Tomás Rincón informó que es uno de los casos de Covid-19 en Venezuela y se perderá la Copa América

El capitán de la selección venezolana, Tomás Rincón, confirmó este sábado que dio positivo por Covid-19 y no jugará la Copa América, que debuta este domingo frente a la anfitriona, Brasil, a partir de las 17:00 horas (21:00 GMT).

"He dado positivo por covid, en estos momentos mi estado de salud es estable y controlado. Lamento profundamente no poder representar a mi país, los que me conocen saben lo que he trabajado para aportar mi máximo a la Vinotinto en esta Copa América, pero siempre hay que priorizar mi salud y la de los que me rodean", escribió Rincón en su cuenta de Instagram.

El medioocampista del Torino italiano no abordó el avión en el que iba a viajar su equipo a Brasil debido a "un malestar físico y un cuadro viral". Su baja se sumó a las de Wilker Ángel y Rolf Feltscher, que dieron positivo por covid-19 en el último test realizado antes de viajar.