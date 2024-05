¡Un jugador de mil batallas quedó fuera! México dio su prenómina para la Copa América

Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana, ha presentado la lista de convocados para la Copa América 2024, la cual consta de 31 jugadores. El entrenador, privilegió un equipo liderado por jóvenes Sub 23, dejando fuera a jugadores más experimentados como el mítico portero Guillermo Ochoa.

Tras el fracaso en la Concacaf Nations League, torneo que reúne a 41 selecciones de la Concacaf, en encuentros disputados durante las fechas FIFA, donde la tricolor llegó a la final pero perdió 2-0 con Estados Unidos en marzo pasado, Lozano ha decidió hacer una poda importante al equipo y apostar por la juventud.

Entre las ausencias destacadas se encuentra está Ochoa, quien, después de una lesión y de disputar pocos minutos en el Salernitana, no ha sido considerado. Otras bajas importantes de cara al certamen son el delantero del Fulham Raúl Jiménez, el atacante del América Henry Martín y "Chucky" Lozano, quien recientemente se coronó campeón con el PSV Eindhoven en la Eredivisie.

Uno que salió a defender la decisión del seleccionador fue Duilio Davino, director general de selecciones, señalando que desconoce el motivo por el cual no se llevó a cabo un cambio generacional en el pasado, pero indicó que este era el momento adecuado para dar ese paso.

Revisa la prenómina completa acá.

🚨🇲🇽 OFFICIAL: MEXICO’S 31-PLAYER PRELIMINARY SQUAD FOR THE COPA AMERICA 2024! 🏆



