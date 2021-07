Bárbara Riveros: Este fue mi último baile en Juegos Olímpicos, me voy muy contenta

La destacada deportista nacional Bárbara Riveros anunció que vivió en Tokio 2020 su última experiencia en Juegos Olímpicos, luego de haber terminado en el 25º lugar en la competencia de Triatlón este lunes y disputar cuatro cita de los anillos.

Riveros dijo tras la competencia a TVN que "Son mis últimos Juegos, pese a que hay gente que me dice que vaya a los quintos. Acá hay campeonas del mundo, el nivel ha subido, y creo que eso quiere decir que Bárbara ya ha terminado el triatlón. Este fue mi último baile, me gustaría experimentar en la distancia larga (atletismo). La verdad es que me voy bastante contenta".

Además, también dejó en claro que, lamentablemente, no estará en los Panamericanos Santiago 2023: "No creo que me presente. Para ir a carrera a larga distancia hay que dar el 100 por ciento. No me gustan las cosas mediocremente, ni a medias. Será difícil porque no hay sponsors y eso es lo lindo, partir de cero. Me voy a un estado que no es confortable y eso te hace reinventarse como persona. Hay que ver si puedo sobrevivir a la larga distancia".

Luego, dijo a la prensa del Team Chile que llegó disminuida físicamente, tras una fractura sufrida en mayo: "Estaba muy resbaloso y después de la caída en que me quebré la costilla tuvimos que parar un poco, me costó mucho recuperarme de eso y también estaba acarreando una lesión en el pie, lo que no me permitía correr tanto tampoco", añadió sobre las condicionea".

De todas formas, resaltó que "fue bastante positivo, luché hasta el final. Tuve una punción en la natación, pero después conectamos de nuevo. En bicicleta fue muy duro, hubo varias caídas y lo importante para mí era mantenerme en la bicicleta y no caerme".

"Más que conforme, di todo lo que tenía hoy. Realmente sabía que llegaba corta en preparación, pero así es la vida, no siempre se puede llegar en la mejor forma, pero lo luché hasta el final. Como dije anteriormente, la última campeona del mundo ni siquiera pudo terminar y así es la competencia", añadió.

"El clima no me favoreció, creo que si hubiera habido más calor y humedad, me hubiera favorecido más, pero los momentos críticos de la carrera los pude resolver bien y me voy súper orgullosa de eso porque podría haber sido como otras chicas que no pudieron terminar y eran excelentes deportistas, candidatas a ganar medalla de oro, así que más que satisfecha porque lo luché hasta el final y eso es para mí lo principal y me voy tranquila", expresó sobre las condiciones.

Finalmente, detalló lo que viene para ella: "No sé si voy a terminar las otras carreras de la serie mundial, porque debo ver cómo está mi pie y además queda hacer alguna carrera por mi equipo francés en Europa, después volver a Australia y ver cuál es mi siguiente paso, pero lo más probable es que empiece a pensar en la distancia larga y experimente en esa área".

Riveros vivió su momento más destacado en citas olímpicas en Río de Janeiro 2016, cuando rozó una medalla y terminó en el quinto lugar.