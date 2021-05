Paulina Vega: Sería histórico pasar una o dos rondas en Tokio 2020

La tenimesista chilena Paulina Vega está en Europa concentrada ya en lo que será su segunda participación en Juegos Olímpicos y en medio de sus exhaustivos entrenamientos se tomó un minuto para conversar con AlAireLibre.cl y comentar sus objetivos de cara a Tokio 2020.

"Ahora estoy en Alemania en el mismo centro de entrenamiento donde preparé todo el torneo clasificatorio, y tratando de aprovechar el tiempo, porque quedan algo así como 70 días, así es que haciendo pequeños ajustes en cuanto al juego, y tratando de entrenar la mejor posible sobre todo con los protocolos relacionados con el covid. La semana pasada fui a entrenar a Düsseldorf para practicar con la selección de Alemania, y ahora regresé para alistarme a jugar los play-offs de la Liga de Austria, que será el único torneo competitivo antes de los Juegos", contó.

- ¿Cómo fue esa clasificación en Argentina?

- "Fue intenso, fue súper emocionante. Fueron muchos años intentándolo, porque traté en Río, en Londres estuve a dos puntos de la clasificación y perdí 14-12 en el séptimo set, entonces no era una final fácil, porque si no lo logras, tienes que esperar cuatro años. Sabía que tenía que darlo todo, y fue súper duro de comienzo a final. A pesar de que en la final iba ganando tres sets a cero, mi rival era una jugadora experimentada, y no podía confiarme, mantener mi táctica y estar súper concentrada en mi juego".

- ¿Después tuviste la posibilidad de clasificar en el doble mixto, pero terminaron perdiendo?

- "Mira, la verdad es que el doble mixto no era una prueba que estaba contemplada... Para serte sincera, con Juan llevábamos dos años sin poder entrenar juntos por todo el tema de la pandemia. No nos habíamos preparado. Sabíamos que teníamos una chance, porque jugamos bien juntos, nos compenetramos bien juntos. En semifinales les ganamos a los mejores del cuadro, y en la final creo íbamos ganando dos sets a cero, y ahí Juan sintió que quizás que no se esperaba clasificar a unos Juegos, yo también tenía muchas ganas de sumar una segunda prueba. Se fueron dando cosas, nuestros rivales comenzaron a jugar, son los actuales campeones latinoamericanos, así es que no era un partido fácil y nosotros fallamos en puntos que por ahí nos pudieron haber dejado 3-2 a nosotros terminó siendo tres sets a dos para ellos".

- Ya metiéndonos en los Juegos ¿Cuál es tu objetivo ahí teniendo en cuenta que tuviste una experiencia en Atenas?

- "Son dos experiencias distintas. Esa vez fui en dobles, era mucho más chica. Fui a disfrutar de la experiencia, y ahora estoy entrenando duro para lograr algún objetivo, que sería avanzar una o dos llaves. Eso sería espectacular para mí y sería histórico para el tenis de mesa chileno, porque en damas no se han avanzado rondas en Juegos Olímpicos, y eso sería bonito, y ojalá vencer a alguna jugadora de mejor ranking que el mío".

- ¿Qué viene después de Tokio 2020?

- "Ahora estoy buscando club, ojalá algo más competitivo que Austria. Y para eso lo ideal sería jugar en Alemania o Francia, pero también enfocándome en los torneos que se pueden venir. Hay un Panamericano de la especialidad este año, y luego de eso enfocarme por supuesto en lo que será Santiago 2023".