Garin: No he escuchado a un jugador que apoye la decisión de no dar puntos en Wimbledon

El chileno Cristian Garin, que avanzó a segunda ronda de Wimbledon, se mostró feliz por su victoria ante el sueco Elias Ymer, pero se quejó del sabor amargo que le deja no poder sumar puntos de la ATP para mejorar su ranking.

"Me perjudica mucho que no se dé puntos. Las semanas que vienen son los cierres de Montreal y Cinciniatti, voy a estar fuera (de esos torneos) y no voy a tener la posibilidad ni de defender mis puntos. Desde el primer momento dije que era una decisión muy rara de la ATP y no sé por qué", dijo a la prensa Garín.

Protestó por la "incomunicación" que hay entre los propios jugadores sobre la decisión de la ATP de castigar a Wimbledon por haber excluido a los jugadores rusos y bielorrusos a causa de la guerra en Ucrania.

"Todavía no he escuchado a un jugador que me haya dicho que apoya la decisión. Sin embargo en el 'Players Council" hay jugadores que apoyaron la decisión de la ATP, (aunque) son jugadores que ni siquiera prepararon el torneo ni lo jugaron", agregó.

El chileno avanzó a segunda ronda tras la retirada antes del partido de su rival previsto inicialmente, Matteo Berrettini, lo que le llevó a enfrentarse a Ymer, lucky loser, al que derrotó por 6-3, 7-5 y 6-4.

"Fue una sorpresa porque lo supe a las 11:30 de la mañana y mi partido era a la una, así que fue un cambio drástico. Fue un partido difícil porque pasar de jugar en la cancha uno contra Berrettini a Ymer, que no lo conocía mucho. Es un gran cambio, así que contento de la forma que lo llevé", afirmó.

"Yo estaba escuchando mi música, llega Pepe mi entrenador y me dice: 'Se bajó Berrettini'. Fue muy raro porque era un gran favorito al torneo. No me lo esperaba para nada porque lo había visto entrenar hace dos días. Sinceramente, me puse un poco nervioso porque no conocía bien a mi rival, no sabía a qué hora jugaba... La gente se me acercaba y me decía "felicitaciones...". ¿Cómo felicitaciones? ¡Tengo que jugar un partido!", relató.

En segunda ronda la espera otro lucky loser, el francés Hugo Grenier, de quien reconoció que apenas tiene referencias.

Pese a encontrarse frente a una buena oportunidad para repetir los octavos de final que alcanzó el año pasado, Garín prefiere ir "partido a partido", ya que su objetivo en Londres es "mejorar las sensaciones" con las que empezó la temporada.