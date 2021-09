Félix Auger-Aliassime avanzó a semifinales del US Open tras retiro por lesión de Carlos Alcaraz

El canadiense Felix Auger-Aliassime, 15 en el ranking mundial, avanzó a semifinales en el US Open, tras ganar por 6-3, 3-1 y retiro a la revelación del torneo, el joven español Carlos Alcaraz (55°).

En la pista dura del estadio "Arthur Ashe" en Flushing Meadows, Nueva York, Alcaraz corría con la ventaja de ser el favorito del público, que espera el nacimiento de una nueva estrella en el tenis mundial.

Sin embargo, la joven promesa española, con 18 años, vio truncado su sueño al presentar molestias en la segunda manga, cuando estaba abajo 3-1 y llevaba poco más de una hora el partido.

Alcaraz se retiró lesionado, pero se llevó el aplauso del público. Además, tendrá una gran subida en el ranking atp: en la próxima actualización será 38°.

A tough scene in Ashe as Carlos Alcaraz retires with an injury.



Get well soon, @alcarazcarlos03 pic.twitter.com/0OaMv6M0Bu